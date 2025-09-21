Đóng giả nhà sư đi bán nhang, kêu gọi ủng hộ xây chùa

Chiều 21/9, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau ) nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện đối tượng mặc áo tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp ủng hộ chùa làm từ thiện.

Lê Hoài Bảo tại cơ quan công an.

Công an xã Vĩnh Mỹ có mặt mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, người này khai tên Lê Hoài Bảo (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Tháp), thừa nhận không phải tu sĩ, nhà sư, không theo đạo Phật.

Ông Bảo khai nhận, giả danh tu sĩ để lợi dụng lòng tin người dân nhằm trục lợi cá nhân qua việc bán nhang và quyên góp từ thiện . Việc này không thực hiện cho tổ chức, cá nhân khác.

Sau đó, Công an xã Vĩnh Mỹ tiến hành tạm giữ các tang vật liên quan; đồng thời giáo dục, răn đe và cho ông Bảo làm cam kết không tái phạm.