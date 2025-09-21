Khó ngủ nên nghịch dại, nam thanh niên khiến bạn bị công an mời làm việc

Ngày 21/9, Công an phường Láng, TP.Hà Nội thông tin việc điều tra, xử lý vụ việc báo cháy giả trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường Láng nhận được phản ánh của Trung tâm chỉ huy phản ứng nhanh 113 Công an TP.Hà Nội và Trung tâm 114 Công an TP.Hà Nội về việc trong khoảng thời gian từ 23h44 đến 23h55 ngày 19/9 nhận được nhiều cuộc gọi phản ánh báo cháy giả tại ngõ 1194, đường Láng từ số điện thoại 0855xxxxxx.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định chủ nhân sử dụng số điện thoại này là anh P.V.P. trú tại tỉnh Ninh Bình.

Tiến hành mời anh P.V.P. đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, P. cho biết được biết khuya 19/9, anh ngủ cùng Lê Văn Q. (trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) tại công trình xây dựng nhà dân trong ngõ 87 Yên Xá, phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Khoảng 23h35 cùng ngày, anh P. để điện thoại bên cạnh nghe nhạc rồi ngủ. Theo phỏng đoán của anh P., có thể lúc anh đang ngủ, bạn cùng phòng đã lấy điện thoại của anh gọi điện đến tổng đài.

Tiến hành làm việc với Q., tại cơ quan công an, Q thừa nhận hành vi đã sử dụng điện thoại di động của P. để thực hiện các cuộc gọi đến 113, 114.

Căn cứ tài liệu thu thập được xác định Lê Văn Q. thực hiện hành vi Báo cháy giả tại phường Thanh Liệt; Công an phường Láng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng liên quan cùng tang vật về Công an phường Thanh Liệt xử lý theo thẩm quyền.

Theo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024, báo cháy giả là một trong những hành vi bị nghiêm cấm. Hành vi báo cháy giả là vi phạm quy định pháp luật và bị xử phạt hành chính, với mức phạt từ 10 đến 15 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 27 Nghị định 106/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.