Nhân viên đường sắt lao mình cứu người trước mũi tàu hoả

Hành động dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Sơn Oánh, nhân viên gác chắn đường ngang Công ty CP ĐS Nghĩa Bình. (Clip do camera hành trình đầu máy ghi lại).

Hành động đẹp đó là của anh Nguyễn Sơn Oánh, nhân viên gác chắn đường ngang, Công ty CP ĐS Nghĩa Bình.

Vào lúc 23h48 ngày 20/9, trực ban chạy tàu ga Quảng Ngãi báo tàu SE6 tuyến Hà Nội - TP.HCM sẽ chạy qua ga lúc 23h56.

Đến 0h03 ngày 21/9, khi tàu chuẩn bị qua đường ngang km924+430 (thuộc địa phận xã Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, khu gian Đại Lộc - Quảng Ngãi), hai nhân viên gác chắn là anh Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Sơn Oánh đang thực hiện quy trình đóng chắn hoàn toàn, chờ tàu thông qua thì bất ngờ một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy theo hướng từ Đông sang Tây tông trực diện vào dàn chắn phía trái lý trình đường sắt do không chú ý quan sát.

Cả người và xe máy văng vào giữa lòng đường sắt.

Anh Nguyễn Sơn Oánh, nhân viên gác chắn đường ngang (Công ty CP ĐS Nghĩa Bình) vừa có hành động dũng cảm cứu người.

Phát hiện tình huống nguy cấp, mặc dù biết tàu đang đến rất gần, có thể nguy hiểm tính mạng nhưng anh Nguyễn Sơn Oánh vẫn lao ra, kịp thời kéo người đàn ông khỏi đường sắt chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi tàu lao tới.

Theo camera hành trình đầu máy ghi lại, quãng thời gian từ lúc người đi xe máy va vào cần chắn văng xuống lòng đường đến lúc tàu chạy qua chỉ khoảng 3-4 giây.

Người đàn ông may mắn được anh Oánh cứu sống ngay sau đó được Tổ tàu SE6 cử người đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy bị tàu tông kéo rê trong lòng đường sắt, đến lý trình Km 924+280 thì tàu dừng lại.

Sự cố này khiến tàu SE6 phải dừng lại để giải quyết gần 30 phút. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kịp thời khen thưởng và làm hồ sơ đề nghị khen thưởng ở cấp cao hơn đối với hành động dũng cảm bất chấp nguy hiểm để cứu người của anh Oánh.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thời gian qua có nhiều trường hợp nhân viên đường sắt khi làm nhiệm vụ đã quên mình cứu người trong gang tấc.

Gần đây nhất, vào khoảng 22h48 ngày 24/8, tại đường ngang có người gác km1661+074 khu gian Long Khánh - Dầu Giây (Đồng Nai), tuyến Hà Nội - TP.HCM, trong khi 2 nhân viên gác chắn là chị Đặng Thị Mai Len và Hồ Thị Mến (Cung cầu đường Dầu Giây, Đội Đường sắt Biên Hòa thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn) thực hiện quy trình đóng chắn chuẩn bị đón tiễn tàu SE12 thông qua thì phát hiện có người đi xe máy không làm chủ tốc độ, đâm trực diện vào dàn chắn, hất tung dàn chắn vào đường ngang, gây trở ngại chạy tàu.

Chị Hồ Thị Mến nhanh chóng phát tín hiệu khẩn cấp báo cho lái tàu dừng tàu SE12, còn chị Đặng Thị Mai Len phối hợp với người đi đường đưa nạn nhân và chiếc xe ra khỏi đường ngang.