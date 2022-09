Địa phương nào được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2022?

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 đạt 486,4 nghìn lượt người, tăng 38% so với tháng trước và gấp 52,3 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung 8 tháng năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.441 nghìn lượt người, gấp 13,7 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 87,3% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo Tổng cục Du lịch, với chính sách mở cửa du lịch quốc tế thông thoáng, du lịch Việt Nam đang lan tỏa năng lượng phục hồi tích cực.

Báo cáo của Ban hỗ trợ chính sách APEC (PSU) cũng cho biết Việt Nam là quốc gia duy nhất trong 21 nền kinh tế APEC không đưa ra hạn chế nào về đi lại, không yêu cầu chứng nhận tiêm phòng Covid-19, không yêu cầu xét nghiệm Covid-19, không yêu cầu cách ly, không yêu cầu khai báo y tế.

Theo dữ liệu từ Google, lượng tìm kiếm quốc tế về cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 8/2022 đã tăng gần 7 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022. Trong khi đó, lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam đã tăng hơn 3 lần.

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Các điểm đến được cộng đồng quốc tế tìm kiếm nhiều nhất trong 8 tháng đầu năm 2022 đều là các trung tâm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Các địa phương được tìm kiếm nhiều nhất theo thứ tự gồm có TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Vũng Tàu.

Top 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam lần lượt là Mỹ, Singapore, Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Thái Lan, Đức, Pháp, Anh, Malaysia.

Nguồn: Tổng cục Du lịch

Ở chiều ngược lại, lượng tìm kiếm thông tin du lịch nước ngoài của người Việt Nam cũng đang tăng cao sau một thời gian dài bị dồn nén do dịch bệnh. Lượng tìm kiếm du lịch nước ngoài của người dân được ghi nhận tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2022.

Trong đó, các thị trường được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất bao gồm Singapore, Thái Lan, Campuchia, Mỹ, Úc, Malaysia, Indonesia, Pháp, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Nam Phi, Nhật Bản...