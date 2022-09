Bánh mì dân tổ ở Hà Nội từng được khách xếp hàng dài chờ mua bây giờ thế nào?

"Bánh mì dân tổ" luôn là món ăn có sức hút khó cưỡng đối với giới trẻ Hà thành. Chỉ cần nhắc cái tên là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh bánh mì nóng giòn với nhân "hổ lốn" hay cảnh hàng người xếp dày đặc đông đến mức kéo dài từ Trần Nhật Duật sáng luôn cả phố Cao Thắng.



Dù có đã có tuổi đời khá lâu nhưng chỉ khoảng cuối tháng 8 năm 2019, bánh mì dân tổ mới thật sự "bùng nổ" trên mạng xã hội khi được các cây viết ẩm thực, YouTuber đến review đã thu hút lượng khách khủng kéo đến thưởng thức món độc lạ này.

Cảnh dòng người xếp hàng giữa đêm khuya chỉ để thưởng thức món bánh mì độc lạ này (hình ảnh ghi nhận thời điểm năm 2019)

Chứng kiến đoàn người sẵn sàng xếp hàng trong đêm khuya chỉ để sở hữu ổ bánh mì độc lạ có 1-0-2 tại Hà Nội. Nếu như bình thường, phần nhân sẽ để nguyên miếng và kẹp vào bên trong thì ở bánh mì dân tổ lại có hỗn hợp nhận sệt sệt. Nguyên liệu tạo nên chảo nhân không có gì đặc biệt, bao gồm giò, thịt, bơ, bò khô, trứng, hành tây, xúc xích… được được xào lẫn với nhau. Ngày ấy, quán cũng chỉ bán từ 3h đến 7h sáng khiến việc mua được bánh là điều không dễ.

Tuy nhiên chỉ ngay sau đó vài tháng, khi Hà Nội bùng phát dịch bệnh, các hàng quán phải đóng cửa và hàng bánh mì dân tổ cũng không ngoại lệ. Bẵng đi một thời gian khá dài hàng bánh mình này mới đón khách trở lại cũng đã có đôi phần thay đổi. Trên thực tế, bánh mì dân tổ trước đó gây sốt đã được chuyển địa điểm sang số 32 Trần Nhật Duật, và sau 3 năm, liệu quán có còn giữ phong độ như xưa?

Quán bánh mì dân tổ "đầu tiên" đã đổi địa chỉ từ ngã ba Cao Thắng - Trần Nhật Duật về 32 Trần Nhật Duật

Không cần phải cú đêm mới ăn được bánh mì dân tổ

Bánh mì dân tổ không còn cảnh “rồng rắn” chờ đợi giữa đêm khuya.

Ngày trước, hàng bánh mì bán cùng một chiếc xe đẩy rất nhỏ, bán từ 3h sáng đến 7h sáng, bán cho đến khi hết hàng, nhưng cứ đến tầm 5h30 sáng đã chẳng còn bánh mà bán nữa rồi. Khung giờ mà bình thường người ta đang chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại hội cú đêm cùng các lái buôn ghé đến, vậy mà cũng đông nườm nượp bán không xuể. Nhưng hiện nay hàng bánh mì này đã mở bán từ 19h cho đến 6h sáng hôm sau, lượng khách đã thưa thớt dần, không còn cảnh xếp hàng đông nghịt như xưa.

Lượng khách đến quán thưa thớt dần không còn cảnh xếp hàng dài cả trăm mét như trước

Chú Tuấn (62 tuổi) là chủ cửa hàng bánh mì dân tổ chia sẻ sở dĩ chuyển về số 32 Trần Nhật Duật vì nhà cô chú gần đây, "chuyển về gần nhà để tiện nấu nướng rồi mang ra ngoài bán luôn để khách không phải chờ đợi quá lâu".



Bên cạnh đó, do tình hình của dịch bệnh nên không thể bán khung giờ đêm như trước đó nữa vì khách tập trung quá đông gây ảnh hưởng đến an toàn phòng dịch. "Giờ lượng khách ra dàn đều các khung giờ, đông thì cũng phải tầm giữa đêm hoặc 1-2h sáng chứ tầm tối lượng khách đến sẽ ít hơn. Bình thường cô chú sẽ chỉ bán buổi tối cho đến 12h đêm, còn sau đó trở đi sẽ do con trai cô chú bán".

Tầm 10h tối trở đi quán mới trở nên đông khách hơn

Chú chia sẻ thêm, ngày nay quán đã có cả dịch vụ giao hàng, không còn cảnh phải xếp hàng lấy số như trước nữa bởi lượng nhân viên của quán cũng nhiều hơn phục vụ khách nhanh hơn. Số lượng bánh bán ra cũng tùy ngày, ngày nhiều 700 - 800 cái ngày ít thì cũng khoảng 200 - 400 cái.



Chất lượng không đổi theo thời gian

Hàng bánh mì này đã bán từ năm 1994 tính ra cũng đã được 28 năm có lẻ, có lượng khách quen nhất định và ngày càng được biết đến nhiều hơn. Vẫn là chảo nhân topping "hổ lốn" với các nguyên liệu xào lẫn với nhau, chiếc bánh mì dân tổ qua bao năm vẫn khiến người ta choáng ngợp bởi sự đầy đặn cũng như hương vị lạ miệng.

Chảo nhân với các loại topping xào lẫn nhau trông rất bắt mắt

Dù là quán bánh mì dân tổ gây sốt từ năm 2019 nhưng do chuyển địa điểm nên nhiều người vẫn ghé qua hàng bánh mì dân tổ khác nằm tại ngã 3 Cao Thắng (chỗ cũ của cô chú từng bán). Đây cũng là lý do khiến cộng đồng mạng lại dậy sóng tranh cãi xem đâu mới thật sự là hàng bánh mì dân tổ năm nào.

Được biết thêm quán bánh mì dân tổ đầu tiên này đã được chú Tuấn đăng ký bản quyền cũng như mở thêm cơ sở ở TP. Hồ Chí Minh và cả Nha Trang, đều do người nhà của cô chú vào làm. Với sức hút "khủng" và sự nổi tiếng của bánh mì dân tổ Hà Nội tuy đã không còn cảnh chen chúc như xưa nhưng vẫn là hàng bánh mì cuốn chân lớp trẻ cùng nhiều du khách đến thưởng thức.