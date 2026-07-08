Đi làm tóc "lãi" ngay anh chồng Hàn Quốc: Cả nhà gái đứng hình với màn "xin cưới" của oppa U40

Câu chuyện của cô gái Việt và chàng "oppa" Hàn Quốc giống như một kịch bản phim Hàn nhẹ nhàng, lãng mạn.

Từ một tin nhắn mời làm mẫu tóc trên mạng đến lời cầu hôn bất ngờ chỉ sau một tháng quen biết, câu chuyện của cô gái Việt và chàng "Oppa" Hàn Quốc giống như một kịch bản phim Hàn nhẹ nhàng, lãng mạn.

Trải qua 6 năm gắn bó và có chung một em bé 4 tuổi kháu khỉnh, Linh (hay còn gọi là Lia, sống ở Hà Nội) đã chứng minh được rằng: Trong tình yêu, yêu lâu hay yêu nhanh không quan trọng bằng việc gặp đúng người khiến ta sẵn sàng dừng bước.

Tưởng lừa đảo, hóa ra tin nhắn của "oppa" Hàn Quốc lại khởi đầu cho chuyện tình lãng mạn như phim

Mối lương duyên của hai người bắt đầu theo một cách không ai ngờ tới. Khi đó, cô gái vừa bước ra khỏi một mối tình 3 năm sâu đậm nhưng không đi đến đâu. Một ngày, Linh tình cờ thấy một salon tóc Hàn Quốc trên MXH, ấn theo dõi vì thấy họ làm tóc rất đẹp.

Chỉ 10 phút sau, tài khoản của salon nhắn tin ngỏ ý mời Linh làm mẫu tóc miễn phí. Ban đầu còn tưởng là lừa đảo, nhưng sau khi tìm hiểu, cô mạnh dạn đặt lịch và đó cũng là ngày đầu tiên cô chạm mặt người chồng hiện tại của mình.

"Lúc đó mình còn tưởng lừa đảo cơ, mình có đi hỏi một người bạn Hàn Quốc thì mới biết tìm mẫu tóc là chuyện bình thường ấy, nên mình cũng mạnh dạn đặt lịch và đó là lần đầu tiên mình gặp oppa. Thật sự ấn tượng đầu tiên đối với mình rất là mạnh bởi vì opa rất rất là đẹp trai.

Chiều hôm đó mình có qua làm tóc. Sau khi làm tóc xong, oppa có hỏi tối nay bạn có rảnh không? Có muốn ăn tối cùng với nhau không? Mình đồng ý vì anh vừa làm tóc miễn phí cho mình rồi nên mình cũng muốn mời lại một bữa cơm cho đỡ ngại" - Linh kể lại.

Tuy nhiên, buổi hẹn đầu tiên suýt chút nữa đã trở thành "thảm họa" khi anh có hành động mượn điện thoại của Linh để kiểm tra xem cô đã có người yêu chưa. Vốn ghét sự tò mò quyền riêng tư, cô cảm thấy khó chịu và xin phép về sớm.

"Hôm sau thì mình có thấy anh nhắn tin nói là không cố ý làm mình khó chịu. Hầu như ngày nào, anh ấy cũng nhắn tin cho mình và muốn gặp lại. Nhưng mà đợt đó mình đang gặp chuyện với gia đình nên mình cũng không sắp xếp được thời gian để gặp".

Chàng trai bị gán mác "trap boy" khi làm quen cô gái Việt

Tưởng chừng mối quan hệ đã khép lại sau sự việc ấy, suốt 3 tuần bặt vô âm tín, thì đúng một ngày trước sinh nhật Linh, anh chàng lại bất ngờ nhắn tin ngỏ ý muốn rủ cô đi chơi. Trong số những người đang tìm hiểu cô lúc bấy giờ, anh là người duy nhất nhớ ngày sinh nhật và cất công chuẩn bị hoa, bánh kem và tổ chức sinh nhật cho cô. Sự chân thành ấy đã thực sự làm Linh rung động, mở ra cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau nghiêm túc hơn.

"Nói thật mình không quan tâm là trước đó Oppa đã từng làm như thế với bao nhiêu cô gái. Nhưng mà đối với mình dù là tình bạn hay là tình yêu, để tâm đến ngày sinh nhật của mình thì thực sự mình rất là trân trọng".

Thời điểm bắt đầu mối quan hệ, Linh phải đối mặt với không ít lời ra tiếng vào. Nhiều người xung quanh cảnh báo cô rằng con trai Hàn Quốc thường rất lăng nhăng, chỉ quen cô gái Việt để "yêu chơi bời". Thậm chí, có người còn thẳng thừng nói về chồng cô lúc bấy giờ: "Thằng này ai nó chẳng yêu".

Những định kiến về một "trap boy" bủa vây lấy cô. Thế nhưng, với sự tỉnh táo, Linh vẫn lựa chọn tin vào cảm nhận của chính mình. Cô quan niệm rất đơn giản: Ở đâu cũng có người này người kia. Thay vì để tâm đến quá khứ, hay việc anh từng quen với bao nhiêu người con gái khác ra sao, cô chọn trân trọng cách anh đang đối xử và quan tâm đến cô trong hiện tại.

Cả nhà đứng hình trước màn "hỏi cưới" nhanh như chớp của "oppa" Hàn Quốc

Chỉ sau đúng một tháng quen biết, trong một lần vô tình nghe Linh nói sẽ về quê thăm bố mẹ, anh nằng nặc đòi đi theo. Và ngay trong bữa cơm gia đình bình thường, anh bất ngờ xin phép bố mẹ cô cho hai người được tiến tới hôn nhân.

"Đến tận bây giờ sau 6 năm kết hôn, mình vẫn nhớ như in. Khi cả nhà mình đang ăn rất bình thường thì oppa bất ngờ nói con muốn kết hôn. Cả nhà mình đứng hình luôn. Khi về mình vẫn liên tục trách móc tại sao lại đùa với người lớn như thế, nhưng oppa khẳng định anh không đùa, anh muốn kết hôn thật.

Mọi người nghĩ mình có đồng ý kết hôn chỉ sau một tháng quen nhau thật không? Thật ra yêu lâu hay yêu nhanh chưa bao giờ là vấn đề. Quan trọng là bạn có gặp được người khiến bạn còn phải chờ đợi hay không?" - Linh tâm sự.

Sau 6 năm về chung một nhà, thăng hạng nhan sắc nhờ học theo thói quen nhỏ của chồng Hàn

Sau 6 năm kết hôn, nhiều người quen gặp lại đều phải ngạc nhiên thốt lên: "Sao lấy chồng xong nhìn khác quá?". Sự thay đổi này không đến từ phép màu nào cả, mà đến từ thói quen sinh hoạt và cách chăm sóc bản thân được truyền cảm hứng từ chính người chồng Hàn Quốc của Linh.

Văn hóa Hàn vốn dĩ rất coi trọng ngoại hình, và chồng cô cũng không ngoại lệ. Dù đã bước sang tuổi 40, anh vẫn giữ thói quen dưỡng da kỹ lưỡng và chăm chút vẻ bề ngoài vô cùng cẩn thận. Chính nếp sống chỉn chu ấy đã dần dần truyền cảm hứng và ảnh hưởng tích cực đến Linh.

"Thay đổi kiều tóc, chăm skincare hơn và bắt đầu tập makeup. Và chúng mình luôn duy trì uống vitamin hàng ngày. Thay đổi từ bên trong có thể không nhìn ra nhưng mình cảm thấy cơ thể của mình sức đề kháng tốt hơn nhiều và da rẻ siêu trộm biến. Nghe thì đơn giản thôi nhưng đây là những mấu chốt có thể giúp thay đổi ngoại hình" - Linh tâm sự.

Người chồng Hàn Quốc có thể là cơ duyên và là một phần động lực giúp cô thay đổi thói quen sinh hoạt, chăm chút cho bản thân, nhưng Linh luôn quan niệm rằng lý do quan trọng nhất vẫn xuất phát từ chính bản thân mình.

Bởi suy cho cùng, khi chúng ta biết yêu thương, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mình, người đầu tiên được tận hưởng thành quả và niềm vui ấy không ai khác ngoài chính chúng ta.

Nguồn: @__lia.mm