"Đi concert Em Xinh ở Mỹ Đình hiểu luôn cảm giác của loài khủng long"

Tối 11/10, sân vận động Mỹ Đình rực sáng trong đêm nhạc D-2 của Em Xinh Say Hi, quy tụ hàng chục nghìn khán giả từ khắp nơi đổ về. Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ. Thế nhưng, giữa khoảnh khắc hoành tráng này, một sự cố hy hữu bất ngờ xảy ra.

Trong loạt video được khán giả chia sẻ trên mạng xã hội, luồng pháo hoa phóng lên không trung đã tạo ra nhiều tia lửa nhỏ, rơi xuống khu vực khán đài và khán giả phía dưới. Một vài tia lửa bay thẳng vào đám đông khiến nhiều người giật mình né tránh. Từ những góc quay được khán giả ghi lại, có thể thấy rõ những đốm lửa bắn tung rồi vụt tắt nhanh chóng, nhưng cũng đủ để tạo nên cảm giác hốt hoảng.

Khán giả đang tạo dáng tạm biệt các Em Xinh thì pháo hoa rơi trúng chỗ (Video: Hadison)

Cư dân mạng lập tức nổ ra tranh luận. Hàng loạt bình luận yêu cầu ban tổ chức cần rà soát kỹ lại khâu kỹ thuật và khu vực bắn pháo hoa, tránh những tình huống tương tự trong tương lai. Trong bối cảnh các concert tại Việt Nam đang ngày càng được đầu tư quy mô, khâu an toàn kỹ thuật luôn là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu.

Nhiều người cũng dí dỏm ví von sự cố này như "khủng long gặp thiên thạch"

Bên cạnh những bình luận bày tỏ sự lo ngại, nhiều người cũng dí dỏm ví von sự cố này như "khủng long gặp thiên thạch". Dưới phần bình luận, nhiều người để lại những câu nói "cực mặn" như "đi xem concert đã hiểu thế nào là cảm giác của khủng long", "Ngẩng đầu lên xem pháo hoa, cúi đầu né lửa rơi", "D-2 còn tặng kèm trải nghiệm tận thế mini"...

Khung cảnh như phim viễn tưởng

Trước phản ứng của công chúng, sáng 12/10, nhà sản xuất chương trình Em Xinh Say Hi đã nhanh chóng lên tiếng. NSX Em Xinh Say Hi xin lỗi về sự cố không mong muốn và cam đoan sẽ khắc phục vấn đề: "Bên cạnh những giây phút thăng hoa, BTC vô cùng lấy làm tiếc về sự việc không mong muốn đã xảy ra ở khoảnh khắc cuối chương trình. BTC đã nhanh chóng phối hợp xử lý ngay tại thời điểm đó và sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho quý khán giả sau sự kiện. Xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến những bạn khán giả đã có trải nghiệm không trọn vẹn".



NSX Em Xinh Say Hi đã lên tiếng xin lỗi

Thông báo từ BTC phần nào trấn an người hâm mộ và cho thấy tinh thần cầu thị của ekip sau sự cố. Dù vậy, nhiều khán giả vẫn mong đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm sâu sắc hơn, đặc biệt ở khâu an toàn sân khấu.