Đi chợ thấy loại cá này nhớ mua ngay: Bổ dưỡng ngang cá hồi mà giá chỉ bằng 1/10

Loại cá này đang trở thành mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam được nhiều nước trên thế giới săn đón.

Ít ai ngờ rằng, cá rô phi, loại cá quen thuộc xuất hiện trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, lại sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Với mức giá chỉ khoảng 50.000-80.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với cá hồi nhập khẩu, cá rô phi vẫn cung cấp nguồn protein dồi dào cùng nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Chính vì vậy, loại cá này ngày càng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Giá trị dinh dưỡng không hề kém cạnh cá hồi

Cá rô phi (Ảnh minh họa)

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) , 100g cá rô phi nấu chín cung cấp khoảng 26g protein, trong khi cùng khối lượng cá hồi chứa khoảng 20g protein. Điều này đồng nghĩa cá rô phi là một trong những nguồn cung cấp protein chất lượng cao, rất phù hợp với người cần tăng cơ, giảm cân hoặc duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Không chỉ giàu protein, cá rô phi còn chứa lượng chất béo thấp, chủ yếu là chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch. Mặc dù hàm lượng omega-3 không cao bằng cá hồi, loại cá nước ngọt này vẫn cung cấp omega-3 cùng omega-6 ở mức có lợi, góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và giảm phản ứng viêm.

Bên cạnh đó, cá rô phi còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trong 100g cá đã nấu chín có thể cung cấp khoảng 24% nhu cầu niacin (vitamin B3), 31% vitamin B12, 20% phốt pho, 20% kali và tới 78% nhu cầu selen mỗi ngày. Selen là khoáng chất có vai trò chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Cá rô phi cũng rất giàu canxi, magie, sắt, vitamin D, folate (vitamin B9) và choline, góp phần hỗ trợ hoạt động của não bộ, hệ tim mạch, hệ miễn dịch cũng như duy trì xương chắc khỏe.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cá rô phi còn có ưu điểm là thịt trắng, ít xương dăm, dễ tiêu hóa và phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ, người cao tuổi đến người luyện tập thể thao.

Không chỉ ngon, cá rô phi Việt Nam còn được nhiều thị trường lớn săn đón

Không chỉ ngon, cá rô phi Việt Nam còn được nhiều thị trường lớn săn đón (Ảnh minh họa).

Ngoài giá trị dinh dưỡng, cá rô phi còn là một trong những sản phẩm thủy sản có nhiều tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) , Việt Nam đang từng bước trở thành nguồn cung cá rô phi quan trọng trên thị trường thế giới. Sản phẩm hiện đã có mặt tại nhiều thị trường như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông và các nước ASEAN.

Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Theo thống kê của VASEP, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt hơn 5 triệu USD, riêng thị trường Mỹ chiếm gần 47% tổng kim ngạch.

Các chuyên gia của VASEP nhận định, xu hướng tiêu dùng thực phẩm giàu protein, ít chất béo và thân thiện với môi trường đang tạo ra cơ hội lớn để cá rô phi Việt Nam mở rộng thị phần trên thế giới. Lợi thế về kỹ thuật nuôi, nguồn giống chủ động, chi phí sản xuất cạnh tranh cùng khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế giúp cá rô phi Việt Nam ngày càng được nhiều đối tác đánh giá cao.

Với mức giá chỉ bằng khoảng 1/10 cá hồi, nhưng vẫn cung cấp lượng protein dồi dào, có omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, cá rô phi là lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình muốn bổ sung thực phẩm bổ dưỡng với chi phí hợp lý.

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