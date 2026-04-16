Đi bộ mà thấy 2 dấu hiệu này, cẩn thận kẻo thận đang suy hỏng

Vào cuối ngày, khi phố xá lên đèn và nhịp sống dần chậm lại, nhiều người tranh thủ đi bộ thư giãn sau một ngày làm việc. Thế nhưng, ngay trong hoạt động tưởng như rất bình thường ấy, cơ thể có thể đang gửi đi những dấu hiệu không nên xem nhẹ, trong đó có những dấu hiệu cảnh báo suy thận.

2 dấu hiệu xuất hiện khi đi bộ cảnh báo suy thận

Theo Aboluowang, khi chức năng thận suy giảm, cơ quan này có thể không còn đào thải hiệu quả lượng nước và chất thải dư thừa ra khỏi cơ thể. Hệ quả là cơ thể dễ rơi vào tình trạng mất cân bằng điện giải, huyết áp dao động, tuần hoàn bị ảnh hưởng, từ đó làm thay đổi cảm giác khi đi lại. Dưới đây là hai tín hiệu “cảnh báo đỏ”.

1. Bước chân nặng nề, đi một đoạn ngắn đã thấy đuối sức

Bước chân nặng nề, đi một đoạn ngắn đã thấy đuối sức có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận.

Nếu ở trạng thái khỏe mạnh, con người thường bước đi có nhịp, có lực và khá linh hoạt. Nhưng khi thận gặp vấn đề, cơ thể có thể xuất hiện cảm giác mệt mỏi bất thường, đi một quãng ngắn cũng thấy hụt sức, chân nặng và không muốn tiếp tục.

Điểm đáng chú ý là cảm giác này không đơn thuần giống kiểu đau cơ sau vận động. Đó là cảm giác uể oải từ bên trong, như thể toàn thân mất lực. Tình trạng này còn có thể đi kèm sự sa sút về tinh thần như khó tập trung, trí nhớ giảm, đầu óc chậm chạp hơn bình thường. Đây được xem là những biểu hiện gián tiếp cho thấy chức năng thận có thể đang suy giảm.

2. Sưng chân

Đừng chủ quan khi thấy chân bị sưng khi đi bộ.

Bên cạnh cảm giác đi nặng chân, một dấu hiệu khác cũng cần chú ý là hiện tượng chân bị sưng, nhất là ở mắt cá chân và cẳng chân. Đây là dạng biểu hiện khá điển hình ở người có vấn đề về thận.

Khi thận không thể đào thải hiệu quả nước dư thừa, lượng dịch này có thể tích lại trong cơ thể, đặc biệt ở phần thấp như chân do tác động của trọng lực. Lúc đó, người bệnh có thể cảm thấy chân căng tức, nặng nề, đi lại khó chịu, thậm chí đau. Tình trạng này thường rõ hơn vào buổi chiều tối hoặc sau khi đứng lâu, và có thể đỡ hơn sau khi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, theo thời gian, triệu chứng có thể tăng dần và ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt thường ngày.

Không chỉ vậy, bệnh thận còn có thể đi kèm tình trạng mất protein. Trong khi đó, protein là thành phần quan trọng giúp duy trì áp lực thẩm thấu của huyết tương. Khi protein giảm quá nhiều, nước sẽ dễ thoát khỏi lòng mạch để tràn vào các mô, từ đó khiến hiện tượng phù càng rõ hơn. Vì thế, nếu chân thường xuyên sưng, nặng và khó chịu khi đi lại, đây không còn là dấu hiệu nên xem nhẹ.

Thấy dấu hiệu lạ khi đi bộ, đừng chủ quan

Dấu hiệu xuất hiện khi đi bộ có thể là gợi ý sớm cho nguy cơ suy thận. Nếu thường xuyên gặp tình trạng bất thường, người bệnh nên đi khám sớm để kiểm tra chức năng thận.

Để bảo vệ cơ quan này, cần duy trì lối sống lành mạnh như ăn uống cân bằng, giảm muối, bổ sung protein hợp lý, vận động vừa sức, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ. Bên cạnh đó, nên kiểm tra nước tiểu, xét nghiệm chức năng thận thường xuyên và tránh lạm dụng thuốc để hạn chế nguy cơ tổn thương thận.