Khách Tây phẫu thuật tại 1 bệnh viện ở Đà Nẵng: "Nếu làm ở Mỹ, tôi sẽ phải nợ nần chồng chất trong ít nhất 10 năm"

Travis Carrasquillo, 38 tuổi, sống ở Hawaii quyết định chuyển hẳn tới Việt Nam sống vào năm 2019. Tại đây, anh đã có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời và ghi lại thành nhiều video review.

Mỗi tháng, Travis chi khoảng 1.500 USD (khoảng 37 triệu đồng) cho tiền nhà, ăn uống, tập gym và cả những chuyến đi ngắn cuối tuần. Khoản chi ấy giúp anh duy trì một cuộc sống thoải mái, đủ để tận hưởng và làm những điều mình yêu thích.

Theo anh, nhiều người Mỹ biết Việt Nam có chi phí sinh hoạt thấp nhưng lại lầm tưởng "giá rẻ đồng nghĩa với chất lượng kém", một quan niệm mà anh cho là hoàn toàn sai lầm. Việc đi khám chữa bệnh tại bệnh viện công ở Việt Nam cũng vậy. Hôm nay, chúng ta hãy cùng theo chân Travis Carrasquillo để review khám chữa gãy xương tại một bệnh viện công ở Đà Nẵng, Việt Nam nhé!

Travis Carrasquillo review phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

Travis Carrasquillo chia sẻ, anh bị gãy xương gò má cùng nhiều vết nứt khác trên mặt trong một lần chơi thể thao. Ngay khi bị chấn thương, anh được đồng đội nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất - Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức - để sơ cứu và điều trị kịp thời.

Tại đây, anh nhanh chóng được đưa đi chụp X-quang và cũng rất nhanh, có chỉ định phẫu thuật từ bác sĩ. Vì mong muốn chữa khỏi bệnh lại đảm bảo thẩm mỹ, Travis Carrasquillo nghĩ mình sẽ quay về trung tâm thành phố Đà Nẵng, chọn một nơi mình nghĩ đảm bảo hơn để khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, vì lý do đang trong kỳ nghỉ lễ, anh nhận được thông báo sẽ phẫu thuật sau 3 ngày. Điều này có thể khiến tình trạng hiện tại khó lường. Travis Carrasquillo phải đưa ra quyết định. Sau đó, anh đặt trọn niềm tin vào bệnh viện địa phương này.

Anh đã có những trải nghiệm thú vị tại đây.

Travis Carrasquillo quay trở lại vào hôm sau để phẫu thuật. Anh thừa nhận mình đã vô cùng lo lắng, sợ hãi. Bệnh viện có quy mô nhỏ, mọi thứ rất cơ bản, “không giống tý nào các bệnh viện ở Mỹ”, anh nói.

Travis Carrasquillo được làm xét nghiệm, chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật và được chỉ định phẫu thuật vào buổi chiều. Vài tiếng sau, anh được đưa đến phòng phẫu thuật. Nằm trên bàn mổ, Travis không khỏi lo lắng. “Tôi là người nước ngoài còn các bác sĩ ở đây đều nói tiếng Việt. Họ nói rất nhiều nhưng hành động và cử chỉ cho thấy họ trấn an tôi đừng lo, sẽ ổn cả”, anh kể.

Travis Carrasquillo được gây mê. Chỉ 5 giây sau, anh bất tỉnh trên giường. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trên giường bệnh. Anh đã ở lại viện theo dõi 3 ngày sau đó. Điều này rất khác ở Mỹ. Các bác sĩ thường cho về ngay lập tức, kèm thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh.

Một số hình ảnh được ghi lại trong thời gian Travis khám chữa bệnh.

“Ở đây, họ không cho tôi rời đi. Họ vệ sinh vết khâu vài lần 1 ngày, truyền kháng sinh cho tôi qua đường tĩnh mạch vài lần mỗi ngày”, anh kể. Ngày đầu tiên còn khá mơ màng nhưng ngày thứ 2, Travis Carrasquillo đã tỉnh hẳn. Anh muốn về nhưng bị giữ lại theo dõi thêm. “Các y tá ở đây chăm sóc tôi rất tốt. Họ luôn chào hỏi, tươi cười mỗi khi nhìn thấy tôi. Tôi cảm thấy mình không hề bị đối xử khác biệt dù là người nước ngoài”, anh nhận định.

Ngoài ra, anh cũng phải công nhận, đồ ăn thức uống phục vụ bệnh nhân đều rất ngon miệng. Đặc biệt vào mỗi bữa ăn, Travis Carrasquillo đều được nhận 4 hộp sữa nhưng thường chỉ uống 1-2 hộp. Đến khi xuất viện, anh được các cô điều dưỡng, y tá ở đây gói ghém đem về 87 hộp sữa, trùng với số sữa mà anh đã bỏ lại khi được phát mỗi bữa ăn. “Họ nói tôi đã không uống đủ lượng yêu cầu và phải đem về uống hết”. Điều này khiến anh rất bất ngờ.

82 hộp sữa được gói ghém cẩn thận cho anh mang về tẩm bổ.

Nói về giá cả mấy ngày nằm viện qua, Travis Carrasquillo càng thêm tâm đắc. Anh không có bảo hiểm y tế. Vì vậy, chi phí xe cứu thương đưa đến bệnh viện, chụp X-quang, CT scan ở đó, thuốc giảm đau, tất cả những thứ đó anh phải trả 2,5 triệu đồng, tương đương 100 đô la. Ca phẫu thuật gần 12 triệu đồng. Chi phí nằm viện khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày, đã bao gồm ăn uống và tất cả những thứ khác. Tổng cộng tất cả mọi thứ là hơn 28 triệu đồng.

Hóa đơn tất tần tật chưa đến 30 triệu đồng.

“Đối với tôi, đó là mức giá vô cùng hợp lý. Nếu đến bệnh viện quốc tế, có lẽ tôi phải trả ít nhất 5000-6000 đô. Còn nếu ở Mỹ, tôi không biết giá sẽ còn cao kinh khủng thế nào nữa. Ở Mỹ, nếu không có bảo hiểm, tôi sẽ phải nợ nần chồng chất trong ít nhất 10 năm tới. Vậy nên với tôi, lần này là vô cùng may mắn”, Travis Carrasquillo nói.

Anh không quên kết lại, nếu lần sau phải đi bệnh viện, chắc chắn anh sẽ chọn luôn bệnh viện công này tại Đà Nẵng (Việt Nam). Ở đây, anh được khám chữa đầy đủ mà tiết kiệm. Nhược điểm duy nhất là các bác sĩ, nhân viên y tế không nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu bạn có thể dẫn theo một phiên dịch viên đi cùng, như Lan, người bạn gái tận tâm, hết lòng vì Travis.