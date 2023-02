Đều quá gầy trên phim nhưng Park Min Young bị chê còn sao nam đang hot này lại được khen hết lời, lý do cực thuyết phục

Park Min Young từng được coi là biểu tượng dao kéo của làng giải trí Hàn bởi nhan sắc quá tuyệt vời sau khi can thiệp thẩm mỹ. Thư Ký Kim Sao Thế có thể coi là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của mỹ nhân họ Park. Thế nhưng sang tới Love in Contract, nhan sắc đó lại bị cho là có dấu hiệu tụt dốc. Nhiều lời đồn đoán rằng gương mặt của cô đang chịu những biến chứng do lạm dụng dao kéo nhưng thực chất, vấn đề duy nhất mà Park Min Young gặp phải là chuyện cân nặng. Thời điểm đóng bộ phim này, cô sụt cân trông thấy, vì vậy gương mặt mới hóp lại. Ngay khi phim kết thúc, Park Min Young sớm tăng cân trở lại, gương mặt cũng đầy sức sống hơn rất nhiều.



Park Min Young quá gầy trong Love in Contract (Ảnh: tvN)

Cũng là một người cực gầy trên màn ảnh giống với Park Min Young nhưng Jung Kyung Ho ở Khóa Học Yêu Cấp Tốc lại được khán giả khen hết lời. Trong phim, anh vào vai thầy giáo Choi Chi Yeol, người sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ với thu nhập hàng trăm tỷ mỗi năm, là siêu sao được ví như BTS của giới dạy thêm. Thế nhưng đằng sau sự hoàn mỹ đó là nỗi khổ tâm mà Chi Yeol không thể nói cùng ai. Vì những ám ảnh trong quá khứ, đến từ vụ tự tử của một nữ sinh mà Chi Yeol rất yêu quý, anh đã mắc chứng rối loạn ăn uống, ăn gì cũng nôn, chỉ toàn cầm hơi bằng những ly cà phê. Phải tới khi được ăn đồ do nữ chính Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon), cuộc đời Chi Yeol mới sang một trang mới.

Jung Kyung Ho thật sự gầy ở Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Ảnh: tvN)

Sợ dĩ khán giả có thái độ khác biệt về vấn đề ngoại hình của Park Min Young và Jung Kyung Ho là bởi lý do liên quan đến kịch bản phim. Thực chất Jung Kyung Ho vốn khá gầy nhưng tới bộ phim này, anh còn giảm cân nhiều hơn để phù hợp với vai diễn một người mắc chứng rối loạn ăn uống, bị ám ảnh tâm lý khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Chính vóc dáng nhỏ con của Jung Kyung Ho đã giúp anh khắc họa thành công hình tượng Choi Chi Yeol, một người mà bất cứ ai gặp mặt cũng phải thắc mắc tại sao sống trong nhung lụa mà anh ta lại trông xanh xao như vậy. Trong khi đó, vai diễn của Park Min Young ở Love in Contract lại không có yêu cầu khắt khe nào về ngoại hình. Khán giả không hiểu tại sao cô lại phải giảm cân dù thời điểm trước và sau khi gia nhập đoàn phim, cô đều không hề gầy.

Lý do Park Min Young giảm cân là gì? (Ảnh: tvN)

Tổng hợp