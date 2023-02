Dàn nhân vật phim Hàn dựa trên người thật 100%: Nguyên mẫu của Son Ye Jin có gặp Hyun Bin như Hạ Cánh Nơi Anh?

Có không ít dự án phim Hàn được biên kịch lấy cảm hứng từ câu chuyện, người nổi tiếng có thật. Thậm chí có những nhân vật trên màn ảnh được "nhào nặn" sau khi ekip tình cờ bắt gặp, biết qua ai đó thú vị, gợi cảm hứng cho họ.

Fight for My Way

Dự án Đời Tôi Hạng Bét đánh dấu sự kết hợp của Park Seo Joon và Ha Ji Won thực chất dựa trên mối lương duyên có thật ngoài đời. Hai nhân vật Ko Dong Man và Chou Ae Ra lần lượt lấy cảm hứng từ tay đấm bốc đình đám Choi Sung Hoon và vợ anh - người mẫu Yano Shiho. Điều này đã được biên kịch Im Chang Soon xác nhận, cụ thể là khi Im tình cờ thấy Shiho vừa khóc vừa xem ông xã thi đấu.

Ha Ji Won và Park Seo Joon

Vợ chồng Choi Sung Hoon

Move to Heaven

Thước phim đầy cảm động Move to Heaven (Hướng Tới Thiên Đường) được xây dựng dựa trên nhân vật có thật tên Kim Sae Byul, một người làm công việc dọn dẹp hiện trường vụ án. Cụ thể, một bài văn ngắn mang tên Những Thứ Còn Sót Lại của Sae Byul mới là nguồn cảm hứng cho bộ phim có tài tử Lee Je Hoon đóng chính. Một trong những chia sẻ của Sae Byul về "một người đàn ông tuổi xế chiều lặng lẽ qua đời, vài tuần sau mới được phát hiện" cũng được tận dụng cho 1 tập phim.

Dàn diễn viên phim Move to Heaven

Kim Sae Byul

Bachelor's Vegetable Store

Trong Tiệm Rau Của Anh Chàng Độc Thân, mỹ nam Ji Chang Wook thủ vai anh chủ Han Tae Young hằng ngày bán rau để có tiền lo cho mẹ và em gái. Không chỉ thế, anh còn nuôi tham vọng kinh doanh thành công, đưa cửa tiệm mình trở nên lớn mạnh. Thực chất phim được chuyển thể từ một tựa sách cùng tên, trong đó nhân vật chính là Lee Young Seok. Vào năm 1988, Lee Young Seok đã thành công với việc kinh doanh rau củ, từ cửa tiệm nhỏ đến chuỗi 33 cửa hàng trải dài khắp đất nước.

Ji Chang Wook làm chủ tiệm rau

Reply 1988

Đây là trường hợp khá thú vị khi dù Reply 1988 hoàn toàn hư cấu, có một nhân vật lại được xây dựng dựa trên người thật. Choi Taek - nhân vật do Park Bo Gum thể hiện được lấy cảm hứng từ Lee Chang Ho. Ngoài đời, Lee Chang Ho là tuyển thủ cờ vây cừ khôi, và cũng là một trong những tuyển thủ mạnh nhất thế giới mà không ít người muốn đánh bại.

Tuyển thủ cờ vây Lee Chang Ho

Crash Landing on You

Bộ phim với mô-tuýp hiếm lạ như Hạ Cánh Nơi Anh ấy vậy mà cũng có câu chuyện thật đằng sau. Biên kịch Park Ji Eun từng bật mí rằng hình tượng nữ chính Yoon Se Ri của Son Ye Jin được lấy cảm hứng từ nữ diễn viên Jung Yang. Năm 2008, Jung Yang có chuyến đi thuyền nghỉ mát cùng bạn bè dọc theo Incheon. Sau đó vì thời tiết xấu, thuyền của cô bị cuốn đến một nơi khác. Thế nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa đời thật và phim đó là Jung Yang không tìm thấy ai như Hyun Bin, mà gặp một ông lão đánh cá nói giọng lạ nên đã quay thuyền trở về.

Son Ye Jin nên duyên với Hyun Bin nhờ Hạ Cánh Nơi Anh

Nữ diễn viên Jung Yang

Nguồn: Soompi