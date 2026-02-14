Detox đúng cách để đón Tết khỏe mạnh

Cuối năm, nhiều người rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài do công việc dồn dập, lịch tất niên liên tiếp, ăn uống nhiều đạm, rượu bia và ngủ không đủ giấc. Không chỉ hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, tinh thần cũng dễ rơi vào mệt mỏi, cáu gắt, mất cân bằng cảm xúc.

Xu hướng detox được quan tâm trước và trong dịp Tết

Giảm áp lực tinh thần trước Tết

Theo các chuyên gia, thay vì chạy theo những phương pháp detox phản khoa học, đây là thời điểm nên giảm tải cho cả cơ thể lẫn tâm trí. Nhu cầu detox cảm xúc" ngày Tết ngày càng rõ nét, khi áp lực sum vầy, kỳ vọng và sự so sánh vô hình khiến nhiều người ngột ngạt.

"Tết là lúc cảm xúc bị khuếch đại: niềm vui lớn hơn nhưng áp lực cũng nhiều hơn. Không ít người phải kìm nén để giữ hòa khí, dẫn đến tích tụ căng thẳng"- một chuyên gia tâm lý nhận định.

Theo chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân, detox tâm lý không phải trốn tránh áp lực mà là chủ động giảm căng thẳng để cơ thể và tâm trí được nghỉ ngơi. Detox cảm xúc là cách loại bỏ suy nghĩ tiêu cực, giải tỏa áp lực và hướng tới trạng thái tinh thần cân bằng hơn.

Những điều chỉnh đơn giản như ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày, hạn chế rượu bia, giảm dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ, tập hít thở sâu hoặc đi bộ nhẹ giúp tinh thần ổn định và phục hồi tốt hơn trong những ngày Tết bận rộn.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Quốc Lân trong một buổi tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Nguyễn Nam

Không chỉ tâm lý, detox cơ thể cũng cần được nhìn nhận đúng. Cơ thể vốn có cơ chế thải độc tự nhiên thông qua gan, thận và hệ tiêu hóa. Vì vậy, thay vì nhịn ăn hay áp dụng chế độ cực đoan, việc ăn uống cân bằng, uống đủ nước và nghỉ ngơi hợp lý mới là cách giải độc bền vững, an toàn.

Detox cơ thể: Đừng "giải độc" cấp tốc

Theo chuyên gia dinh dưỡng, mâm cỗ Tết thường giàu đạm, chất béo, tinh bột và đường, trong khi rau xanh, trái cây hạn chế. Bia rượu, nước ngọt có ga càng khiến khẩu phần dễ mất cân đối, tạo áp lực cho gan và hệ tiêu hóa.

Vì vậy, trước kỳ nghỉ, việc điều chỉnh ăn uống và sinh hoạt là cần thiết. Detox không phải nhịn ăn hay uống nước ép nhiều ngày.

Cơ thể vốn có cơ chế thải trừ tự nhiên qua gan, thận, ruột; điều quan trọng là ăn uống cân bằng, hạn chế dầu mỡ, rượu bia, tăng rau xanh, trái cây, uống đủ nước và ngủ đủ giấc. Các loại đồ uống từ rau củ, trái cây có thể dùng xen kẽ trong ngày để bổ sung vi chất, song không nên thay thế bữa ăn chính.

Trái cây tươi góp phần cân bằng khẩu phần ngày Tết

Nhóm trái cây họ cam quýt như bưởi, cam, chanh giàu vitamin C và chất flavonoid. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này góp phần giảm stress, chống ôxy hóa, phản ứng viêm – yếu tố liên quan gan nhiễm mỡ không do rượu. Tuy nhiên, đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không có tác dụng "thải độc" hay thay thế điều trị.

Một số loại nước ép như táo – cần tây – chanh giúp bổ sung vitamin và chất xơ hòa tan, hỗ trợ nhu động ruột. Dù vậy, người huyết áp thấp nên hạn chế cần tây vì có thể làm giảm huyết áp.

Tương tự, nước ấm chanh mật ong buổi sáng giúp bổ sung vitamin C và tạo cảm giác tỉnh táo, nhưng không có tác dụng "đốt mỡ" hay "giải độc" như quảng cáo; người tiểu đường cần kiểm soát lượng mật ong.

Bác sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, cho biết không có công thức detox chung cho tất cả. Việc lắng nghe cơ thể và điều chỉnh phù hợp mới là cách chăm sóc sức khỏe bền vững.

Bên cạnh ăn uống, vận động đều đặn giúp cải thiện chuyển hóa, hỗ trợ đào thải qua mồ hôi, phân, nước tiểu; giấc ngủ đủ và sâu góp phần phục hồi cơ thể.

Rau củ, trái cây giàu nước và chất xơ hỗ trợ thanh lọc cơ thể

Các bác sĩ khuyến cáo không áp dụng phương pháp thải độc thiếu căn cứ khoa học, lạm dụng thực phẩm chức năng quảng cáo "detox" hay bài thuốc truyền miệng. Làm sai cách có thể gây rối loạn điện giải, hạ đường huyết, thậm chí ảnh hưởng gan, thận.

Theo chuyên gia, chăm sóc cơ thể và tâm lý dịp Tết không cần cầu kỳ. Ăn uống điều độ, hạn chế rượu bia, ngủ đủ giấc, duy trì vận động và giữ tinh thần ổn định là cách "giải độc" an toàn, bền vững để bước vào năm mới trong trạng thái cân bằng hơn.