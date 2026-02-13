Nữ streamer 22 tuổi bị viêm phổi sau nửa năm dùng 1 loại mỹ phẩm vạn phụ nữ đang mê mệt

Giữ lớp trang điểm chỉn chu suốt nhiều giờ livestream tưởng là chuyện nhỏ. Nhưng với một nữ streamer 22 tuổi ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, thói quen này lại trở thành khởi đầu cho biến chứng hô hấp nghiêm trọng.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 12/2, cô gái họ Giang, làm nghề bán hàng trực tuyến, mỗi ngày đều phát sóng trong thời gian dài nên việc duy trì lớp makeup bền màu là yêu cầu bắt buộc. Cô sử dụng xịt khóa nền 2 lần mỗi ngày và duy trì liên tục gần nửa năm. Không ngờ sau đó phải nhập viện trong tình trạng sốt cao trên 40 độ C.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy số lượng bạch cầu, bạch cầu trung tính và CRP tức C reactive protein là protein phản ứng C, một chỉ số viêm trong cơ thể, đều tăng cao. Đặc biệt, bạch cầu ái toan cũng tăng rõ rệt, gợi ý phản ứng dị ứng hoặc viêm do tác nhân bên ngoài.

Chụp CT ngực phát hiện hai phổi xuất hiện nhiều đám mờ dạng kính mờ rải rác. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi kẽ, một dạng tổn thương lan tỏa ở mô kẽ phổi, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng hô hấp. Bác sĩ nhận định nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến việc tiếp xúc kéo dài với một số chất hóa học dạng hít. Sau khi khai thác bệnh sử kỹ lưỡng, cô gái mới cho biết mình có thói quen dùng xịt khóa nền với tần suất dày đặc trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia, không chỉ xịt khóa nền mà các sản phẩm dạng phun sương như xịt chống nắng, thuốc xịt côn trùng, xịt phòng… đều có thể tạo ra các hạt vi giọt chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, hương liệu, chất bảo quản. Khi sử dụng trong không gian kín, nhỏ hẹp, các hạt này dễ bị hít sâu vào phổi, làm tăng nguy cơ kích ứng và viêm đường hô hấp.

Đáng lưu ý, những người có bệnh nền dị ứng như mề đay mạn tính, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, hen phế quản càng có nguy cơ cao gặp phản ứng nặng. Việc hít phải vi hạt hóa chất có thể kích hoạt phản ứng quá mẫn, gây khó thở, thậm chí suy hô hấp nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu bắt buộc phải sử dụng sản phẩm dạng xịt, nên dùng ở nơi thông thoáng, tránh không gian kín và không nên lạm dụng với tần suất cao trong thời gian dài. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng khi thói quen nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày, rủi ro tích lũy có thể lớn hơn nhiều người vẫn nghĩ.

Nguồn và ảnh: QQ