"Tình đầu quốc dân" Suzy tiết lộ 4 phương pháp giảm cân đầy kỷ luật: Cách thứ 4 còn giúp săn chắc cơ, ngăn mỡ thừa vùng nách dễ dàng

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Make a Wish, Fairy" đã gây sốt kể từ khi ra mắt, với gương mặt của nữ diễn viên chính Suzy, dường như không thay đổi trong suốt thập kỷ qua và thậm chí còn trẻ trung hơn trước, một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Cư dân mạng thốt lên: "Cô ấy gần như đang ăn chất bảo quản vậy!"

Thực tế, vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng hoàn hảo của Suzy đều nhờ vào những bí quyết giảm cân cực kỳ kỷ luật, từ chế độ ăn 1000 calo đến bài tập "chim cánh cụt", Đ iều này đã giúp cô ấy một lần nữa trở thành "mối tình số một quốc dân"!

4 phương pháp giảm cân của Suzy để dễ dàng duy trì vóc dáng hoàn hảo

1. Chế độ ăn 1000 calo để giảm cân nhanh

Suzy từng thừa nhận mình thuộc dạng người "rất dễ tăng cân", và thời điểm đỉnh cao, cân nặng của cô lên tới gần 60 kg. Để có được khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú trên màn ảnh, cô đã tuân thủ chế độ ăn kiêng cực kỳ nghiêm ngặt chỉ 1000 calo.

Lượng calo tiêu thụ hàng ngày của cô được kiểm soát dưới 1000 calo: bữa sáng gồm một lát ức gà và một củ khoai lang; bữa trưa là cơm gạo lứt với salad; và bữa tối chỉ có hai củ khoai lang, ăn từ sớm. Mặc dù rất khó khăn trong thời gian ngắn, nhưng kết quả thật đáng kinh ngạc, giúp cô nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài hoàn hảo trên màn ảnh.

2. Không ăn sau 6 giờ chiều

Phương pháp "nhịn ăn lúc 6 giờ chiều" của Suzy cũng rất nổi tiếng. Cô ấy thường xuyên ngừng ăn sau khi trời tối, cho phép cơ thể có đủ thời gian để chuyển hóa và ngăn ngừa tích tụ mỡ cũng như tình trạng phù nề vào ngày hôm sau. Thói quen thường xuyên này giúp cơ thể cô ấy duy trì trạng thái đốt cháy mỡ ổn định, thậm chí làn da còn trở nên rạng rỡ hơn. Cư dân mạng hài hước bình luận: "Những phụ nữ không ăn vặt đêm khuya là những người có kỷ luật nhất; không trách cô ấy luôn xinh đẹp như thuở mới ra mắt!".

3. Tôi cực kỳ thích khoai lang như một loại thực phẩm chính

Suzy gần như là một "người nghiện khoai lang", cô ấy nói rằng mình có thể ăn khoai lang mỗi ngày mà không hề thấy ngán. Khoai lang giàu chất xơ và có vị ngọt tự nhiên, giúp tạo cảm giác no mà không gây tăng cân – đó là bí quyết giữ dáng của cô. Đặc biệt trong thời gian quay phim hoặc quảng cáo, cô ấy thay thế cơm trắng bằng khoai lang, điều này không chỉ giúp ổn định lượng đường trong máu và giảm cảm giác thèm ăn mà còn giúp da mịn màng hơn. Cô ấy cười nói: "Ăn khoai lang thú vị hơn nhiều so với ăn kiêng!".

4. Bài tập "chim cánh cụt" đáng yêu nhưng siêu thon gọn

Không chỉ nhờ chế độ ăn uống, bí quyết giữ dáng thon gọn của Suzy chính là "Bài tập chim cánh cụt" do chính cô sáng tạo! Bài tập này chủ yếu giúp săn chắc vùng da dưới cánh tay và cánh tay, ngăn ngừa sự hình thành mô vú phụ. Phương pháp thực hiện cực kỳ đơn giản:

Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai và cổ tay hướng ra ngoài một góc 90 độ. Bắt chước động tác của chim cánh cụt bằng cách vẫy tay qua lại liên tục sang trái, phải, lên và xuống trong khoảng 3 phút.

Trông có vẻ buồn cười nhưng phương pháp này cực kỳ hiệu quả; cánh tay của cô ấy lập tức nóng lên và đốt cháy mỡ thừa, đó chính là chìa khóa cho vẻ ngoài hoàn hảo của cô ấy từ mọi góc độ!