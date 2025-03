Cuối tháng này, G-Dragon sẽ chính thức khởi động World Tour Übermensch với 2 đêm diễn tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc vào ngay 29-30/3, dự kiến thu hút hơn 60 nghìn khán giả tham dự. Trước đó, G-Dragon đã mở cổng bán vé vào ngày 27/2. Chỉ sau 18 phút, 2 show của "ông hoàng Kpop" thông báo sold-out và vẫn còn gần 200 nghìn lượt đợi. Giá vé "chợ đen" bắt đầu bị đội lên cao ngất ngưởng, chạm mức 176 triệu đồng/vé.

Ngoài ra, G-Dragon còn phát hành lightstick mới hình hoa cúc mất cánh biểu tượng. Rất nhanh chóng, fan tẩu tán hết mọi mẫu lightstick, các mặt hàng liên quan đến thủ lĩnh BIGBANG đều trở thành cơn sốt, nhiều người "săn" còn không có. Bấy nhiêu cho thấy, sức hút của G-Dragon khủng đến thế nào sau 20 năm hoạt động.

Và không chỉ có người hâm mộ "anh Long" chật vật trong việc săn vé, săn vật phẩm, mà tới người nổi tiếng, thân thiết với G-Dragon cũng... bất lực tương tự. Tối 13/3, Han Ga In đăng vlog thể hiện sự cuồng nhiệt với G-Dragon. Đặc biệt, Han Ga In chia sẻ quá trình săn vé concert thủ lĩnh BIGBANG. Cũng như mọi người hâm mộ, Han Ga In đã túc trực tại quán net từ sớm trong ngày mở bán vé, cô và bạn bè canh chuẩn từng giờ, lên chiến lược kỹ càng cốt để mua được 1 tấm vé VIP.

Han Ga In bày tỏ phải nhanh tay lấy cho được hàng ghế cuối cùng của khu VIP, vì thường đây sẽ là khu vực sold-out nhanh nhất. Quốc bảo nhan sắc xứ Hàn không ngại công khai sự yêu thích đối với G-Dragon "Không sao, dù chỉ được nhìn lưng em ấy cũng được". Sau nhiều lần canh vé, cuối cùng Han Ga In vẫn bị hụt vé.

Nữ diễn viên lướt web, thấy một bài đăng của fan cũng đang chờ bán vé với tiêu đề "Xin hãy một lần thôi… chỉ cần có thể nhìn thấy em…" (lời bài hát Untitled). Han Ga-in cũng để lại một bài đăng "Jiyong-ah, là chị đây", cô trò chuyện với các fan trong lúc chờ đợi, nhưng không ai tin đó là diễn viên nổi tiếng. Khi vlog của Han Ga In lên sóng, dân tình mới biết hoá ra đây là nữ minh tinh Mặt Trăng Ôm Mặt Trời.

Đây không phải lần đầu Han Ga In thể hiện sự mê mẩn với G-Dragon. Từ năm 2012, Han Ga In đã hé lộ bản thân là fan cuồng của trưởng nhóm BIGBANG. Cô thậm chí còn để hình nền điện thoại là G-Dragon chứ không phải ảnh chồng. Điều này khiến dân tình không khỏi tò mò liệu ông xã Yeon Jung Hoon có ghen không khi Han Ga In trở thành fangirl cuồng nhiệt, thích người đàn ông khác như thế.

Nhưng hóa ra, nam tài tử không hề ghen tuông vì chính anh cũng là fan của G-Dragon. Yeon Jung Hoon và bà xã xinh đẹp đều yêu thích G-Dragon, họ đã cùng nhau đến concert của BIGBANG vài lần. Han Ga In cho biết cô u mê G-Dragon đến nỗi từng đến tận Hong Kong để gặp thần tượng. Cũng là người nổi tiếng nhưng Han Ga In không thể nhìn thẳng vào mắt G-Dragon vì quá ngượng ngùng. Nữ diễn viên cảm thấy bay bổng như đang trên mây.

Theo dõi vlog của Han Ga In, nhiều fan G-Dragon cảm thấy phấn khích và đồng cảm. Dù có là diễn viên nổi tiếng, "quốc bảo nhan sắc", thì khi lâm trận săn vé, ai cũng như ai. Rất may là cuối cùng, Han Ga In cũng chốt được vị trí đẹp để được theo dõi G-Dragon trong đêm diễn mở màn World Tour ở Hàn Quốc. Nhìn đây mới thấy, G-Dragon đúng là "thần tượng của thần tượng", phong độ ông hoàng được bảo chứng không sai một ly.