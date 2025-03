Là 1 trong 5 main pop girl nức tiếng của làng nhạc thế giới những năm 2010s, Katy Perry từng có sự nghiệp lẫy lừng, kỷ lục âm nhạc nhiều vô số kể. Những năm gần đây, 5 pop girl đại diện cho thập kỷ 2010s có sự thay đổi lớn trong định hướng sự nghiệp. Nếu Taylor Swift là người năng suất nhất, liên tục cho ra album, đứng vững vị thế ngôi sao số 1 thì Rihanna đã không còn mặn mà với âm nhạc. Mới đây, Lady Gaga trở lại đường đua một cách ấn tượng với album phòng thu thứ 7 MAYHEM, dù chưa bứt phá doanh thu như thời đỉnh cao nhưng cũng để lại dấu ấn nhất định.

Nhưng nói đến main pop girl có "cú trượt dài" khỏi thời kỳ hoàng kim nhất, nhiều fan nhạc sẽ gọi tên Katy Perry. Năm qua, Katy Perry phát hành album 143 bị nhận định là một "bom xịt", không có track nào gây tiếng vang, tạo dấu ấn thương mại cho Katy Perry. Về tính chuyên môn, album này cũng không được đánh giá cao, không nhận được đề cử nào tại Grammy. Từ main pop girl với thành tích dẫn đầu, Katy Perry hiện tại bị gọi là "nữ hoàng flop".

Mới đây, Katy Perry tiết lộ rằng cô đã phạm một sai lầm kinh khủng khi được đề nghị làm việc với Billie Eilish. Đó là vào năm trước khi Billie Eilish nổi tiếng, cô nàng phát hành nhiều ca khúc tự sáng tác và gây ấn tượng với tệp fan nghe nhạc trẻ. Từ đó, Billie Eilish "lọt mắt xanh" của ông lớn Interscope Records - hãng thu thuộc Universal Music Group.

Ca khúc ocean eyes - bản hit đầu tiên của Billie Eilish từng được đề xuất với Katy Perry, nhưng bị từ chối, thậm chí là chê mạnh. "Đó là một bài hát có tên là ocean eyes và nó chỉ là một con nhỏ tóc vàng và tôi kiểu, 'nhàm chán'", Katy Perry kể. Vì bị Katy từ chối, ocean eyes đã được giữ lại, cuối cùng trở thành một cú hit lớn mang tên tuổi Billie Eilish đi xa. Hiện tại, ca khúc này có hơn 1.7 tỷ streams trên Spotify, nhiều hơn bất kỳ bài hát nào của Katy Perry.

Đây không phải lần đầu Katy Perry bỏ lỡ hit lớn. Trước đó, giọng ca Roar cũng từng từ chối rất nhiều demo mà sau này trở thành siêu hit của nghệ sĩ khác, điển hình như Cheap Thrills - Sia, Titanium - Sia, Somebody That I Used To Know - Gotye, Boom Clap - Charli xcx,... Cư dân mạng gọi đây là sai lầm của Katy. Đùa rằng cô ngày càng... flop là do thực lực. Album 143 là một minh chứng điển hình cho việc lựa chọn màu sắc âm nhạc lỗi thời, nỗ lực để tái hiện thời hoàng kim của Teenager Dream nhưng phản tác dụng.

Nhưng nhìn nhận ở một khía cạnh khác, việc Katy Perry từ chối một demo cô cảm thấy không phù hợp là điều bình thường. Lúc sản xuất, sáng tác nhạc, không có bất kỳ dấu hiệu nào để biết bài hát đó có thành công hay không, công chúng sẽ đón nhận thế nào. Nghệ sĩ sẽ dựa vào trực giác và sự kết nối của mình với ca khúc để quyết định chiến lược.

Cũng có khả năng, nhờ Katy Perry từ chối những bài hát kể trên mà chúng có một đời sống mới, được thể hiện bởi nghệ sĩ khác và thành công. Thành hay bại của một tác phẩm dựa vào rất nhiều yếu tố, mà lúc sản xuất không thể đoán trước.