Đến chuyên gia tâm lý cũng sốc vì ác nữ The Glory diễn quá chuẩn, có hành vi giống hệt 2 kẻ sát nhân ngoài đời thật?

The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận khiến khán giả phải bàn tán cho đến tận ngày nay vì nhiều tình tiết quá đỗi sâu sắc. Một trong số đó là cách xây dựng phản diện, những nhân vật không quá "hầm hố", nguy hiểm nhưng vẫn làm người xem rùng mình. Giờ đây, đến ngay cả chuyên gia tâm lý cũng phải bất ngờ trước cách xây dựng nhân vật tài tình của biên kịch Kim Eun Sook.

Cụ thể trong một tập gần đây của chương trình MMTG trên YouTube, một khách mời đặc biệt đã xuất hiện để cùng xem, nghiên cứu về The Glory. Đó là Park Ji Sun - giáo sư chuyên ngành tâm lý xã hội, đồng thời là chuyên gia tư vấn thuộc Ủy ban quyết định hình phạt của Tòa án tối cao Hàn Quốc và tư vấn pháp y cho Cục cảnh sát Quốc gia. Park Ji Sun đã cùng xem qua những cảnh phim về một nhân vật phản diện của The Glory, và bày tỏ sự ngỡ ngàng về hành vi, biểu cảm của người này quá rùng rợn.

Đó chính là những phân đoạn về Yeon Jin, phản diện chính và là kẻ đã bắt nạt, hành hạ Moon Dong Eun thời đi học, do nữ diễn viên Lim Yi Jeon thể hiện.

Chuyên gia tâm lý xem các cảnh phim The Glory...

... và ngỡ ngàng về cách xây dựng "ác nữ" Yeon Jin.

Sau khi xem xong đoạn Yeon Jin bắt nạt, trấn lột Dong Eun thời trẻ, Park Ji Sun lập tức hỏi rằng liệu Yeon Jin có phải một kẻ tâm thần phân liệt hay không. Cô cho biết theo hành vi trong cảnh phim The Glory, Yeon Jin không phải kẻ tâm thần thông thường, mà thường được liệt vào dạng "tâm thần cổ cồn trắng", tức những kẻ lậm quyền, "ngáo" địa vị và thực hiện tội ác bằng cách "chỉ tay 5 ngón" người khác thay cho mình. Cô Park chỉ ra rằng có không ít đối tượng như bọn bắt nạt học đường chọn lùi lại, để kẻ khác làm thay để "tay mình không vấy bẩn", giống như Yeon Jin vậy.

Yeon Jin được cho là mắc chứng "tâm thần cổ cồn trắng".

Sau đó, Park Ji Sun còn khẳng định Yeon Jin còn có biệt tài thao túng tâm lý người khác, đặc biệt là người thân. Bằng chứng là cô lợi dụng con gái Ye Sol để thuyết phục, xoa dịu ông xã Ha Do Young quên đi việc đào sâu vào quá khứ của cô. "Em sẽ không để Ye Sol bị tổn thương", đây thực chất là câu nói đầy đáng sợ của "ác nữ" The Glory như một kiểu đe dọa, buộc Do Young phải làm theo mình.

"Ác nữ" The Glory dùng con gái để thao túng tâm lý ông xã.

Song, cảnh tiếp theo đây mới khiến Park Ji Sun sốc nhất. Cô con gái Ye Sol về sau biết được những hành động bắt nạt của mẹ năm xưa, bao gồm chuyện dùng máy uốc tóc để làm đau người khác. Cô bé sau đó đã nói thẳng "Con không còn thấy tự hào về mẹ nữa" khiến cho Yeon Jin tổn thương cực độ.

Ye Sol thất vọng về mẹ mình.

Park Ji Sun khẳng định những kẻ thủ ác ngoài đời thực chất có cảm xúc này. Cô so sánh Yeon Jin với 2 tên sát nhân hàng loạt từng gây rúng động một thời: Yoo Young Chul và Kang Ho Sun. Yoo Young Chul từng ra tay với 20 người không chớp mắt, nhưng đã thú nhận rằng khoảnh khắc y sợ hãi nhất là lúc con trai y gọi điện trong lúc y đang thực hiện hành vi. Còn với Kang Ho Sun, kẻ sát hại 10 phụ nữ từng không muốn lộ mặt vì sợ điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến con cái của y.

"Sát nhân áo mưa vàng" Yoo Young Chul.

Tên sát nhân "đẹp mã" Kang Ho Sun.

Nhìn chung, The Glory đã tạo nên một nữ phản diện có chiều sâu, phức tạp và "thừa khả năng" hơn nhiều khán giả nghĩ. Yeon Jin chưa chắc là một kẻ tâm thần phân liệt, song cô chắc chắn là kẻ thủ ác đáng sợ, một "nữ thủ lĩnh" của băng bắt nạt vừa quyền lực, vừa tàn nhẫn nhưng sau cùng vẫn mang trong mình tình thương vô bờ cho con cái.

Nguồn: Koreaboo