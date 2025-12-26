Đề nghị đường đột từ sếp của chồng trong tiệc Tất niên khiến tôi ngoài mặt ái ngại, bên trong mừng như "trúng số"

Chồng có sếp tốt thì sướng cỡ nào”, đó là dòng caption mở đầu bài viết được chia sẻ trên trang 163 (Trung Quốc), nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Câu chuyện là lời tự sự của Hiểu Lan (36 tuổi), một nữ điều dưỡng sống tại Thâm Quyến, xoay quanh một lời đề nghị đến từ… sếp của chồng trong bữa tiệc Tất niên cuối năm.

Hiểu Lan hiện đã lập gia đình, có hai con nhỏ. Chồng cô - anh Công (40 tuổi), đang giữ vị trí trưởng nhóm hành chính - nhân sự tại một công ty tư nhân. Hai vợ chồng đã mua nhà ở thành phố nhưng vẫn đang trả góp từng tháng. Bề ngoài, họ là một gia đình trung lưu điển hình ở đô thị lớn. Nhưng phía sau bức tranh ấy là chuỗi ngày chồng chất áp lực mà Hiểu Lan mô tả bằng một từ: “nghẹt thở”.

Ảnh minh họa.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ từ khoảng ba tháng trước. Hiểu Lan mất việc tại bệnh viện nơi cô gắn bó nhiều năm vì tái cơ cấu nhân sự. Cùng lúc đó, bố mẹ chồng liên tục ốm đau, con trai lớn gặp tai nạn phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Tiền viện phí, tiền thuốc men, tiền sinh hoạt, tiền trả góp nhà… tất cả dồn lại như những con sóng không ngừng ập tới.

“Có những ngày tôi vừa mở mắt ra đã nghĩ đến tiền, nhắm mắt đi ngủ cũng nghĩ đến tiền. Tôi đi xin việc khắp nơi nhưng không dễ như hồi còn trẻ. Có nơi chê tôi gần U40, có nơi trả mức lương quá thấp, làm không đủ bù chi phí gửi con”, Hiểu Lan viết.

Cô thừa nhận mình rơi vào trạng thái chán nản kéo dài. Từ một điều dưỡng quen với nhịp sống bận rộn, nay ở nhà lo toan đủ thứ, Hiểu Lan cảm thấy bản thân vừa bất lực vừa tự ti.

Ngày 20/12, công ty của chồng Hiểu Lan tổ chức tiệc Tất niên kết hợp kỷ niệm 10 năm thành lập. Những năm trước, cô hầu như không tham dự các sự kiện kiểu này. Khi thì bận sinh con, lúc thì công việc không cho phép. Năm nay, Hiểu Lan cũng định lấy lý do bận để từ chối, dù thực tế cô đang thất nghiệp.

“Lúc đó tôi không có tâm trạng. Tôi sợ phải cười nói xã giao trong khi trong đầu toàn là những con số chi tiêu ”, cô kể.

Thế nhưng chồng cô lại kiên trì thuyết phục. Với anh Công, bữa tiệc không chỉ mang tính hình thức mà còn là dịp để gửi lời cảm ơn tới sếp - anh Minh Lương (50 tuổi), người đã đồng hành và nâng đỡ anh suốt nhiều năm làm việc.

Trong giai đoạn gia đình Hiểu Lan gặp khó khăn, vị sếp này từng chủ động cho hai vợ chồng mượn một khoản tiền không tính lãi. “Không phải ai cũng làm được như vậy, nhất là trong quan hệ công việc”, Hiểu Lan thừa nhận.

Ảnh minh họa.

Sau nhiều đắn đo, cô quyết định đi. Hiểu Lan chọn một bộ trang phục giản dị, trang điểm nhẹ. Bữa tiệc diễn ra trong không khí rộn ràng, mọi người cười nói, cụng ly, chia sẻ chuyện làm ăn cuối năm. Trong lúc ấy, sếp của chồng cô - anh Minh Lương tiến tới trò chuyện riêng với hai vợ chồng, hỏi han tình hình gia đình, sức khoẻ bố mẹ, việc học của các con.

Sau vài câu xã giao, anh Minh Lương bất ngờ chuyển sang nói chuyện với Hiểu Lan nhiều hơn. Rồi đến cuối bữa tiệc, anh đề nghị được nói chuyện riêng với cô. “Anh ấy nói rất thẳng thắn, cũng rất chừng mực”, Hiểu Lan kể.

Theo đó, anh Minh Lương cho biết bố mẹ anh đã ngoài 70 tuổi. Dù vẫn tự đi lại, sinh hoạt bình thường nhưng tuổi cao khiến việc ăn uống, nghỉ ngơi cần người để ý sát sao hơn. Anh đang tìm một người đáng tin cậy để hỗ trợ chăm sóc hai cụ, chủ yếu là chuẩn bị bữa ăn, nhắc nhở sinh hoạt, không phải làm việc nặng.

Điều khiến Hiểu Lan bất ngờ là mức lương được đề nghị: 4.000 NDT/tháng (gần 15 triệu đồng). “Anh ấy nói muốn giúp vợ chồng tôi một phần nào đó. Chồng tôi là đồng hương, lại theo anh ấy nhiều năm. Nhưng anh cũng nói rõ: đây là đề nghị dành cho tôi, anh muốn nói trực tiếp để tôi có thời gian suy nghĩ, không thông qua chồng vì sợ tôi khó xử”, Hiểu Lan viết.

Khoảnh khắc ấy, Hiểu Lan thừa nhận cảm xúc của mình rất mâu thuẫn. Một mặt, cô ái ngại vì cảm thấy gia đình đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ. Mặt khác, trong lòng cô lại dâng lên niềm nhẹ nhõm hiếm hoi sau nhiều tháng căng thẳng. “Có công việc, có thu nhập ổn định, lại đúng chuyên môn chăm sóc người lớn tuổi, thứ tôi vốn rất quen thuộc”, cô chia sẻ.

Tối hôm đó về nhà, Hiểu Lan kể lại mọi chuyện cho chồng. Trái với lo lắng ban đầu, anh Công không hề cảm thấy khó xử hay tự ái. Ngược lại, anh động viên vợ cân nhắc kỹ, coi đây là một công việc nghiêm túc, không phải sự ban ơn.

“Anh ấy nói: Em đi làm đàng hoàng, bỏ công sức thì không có gì phải ngại” , Hiểu Lan viết.

Bài viết của Hiểu Lan nhanh chóng nhận được hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng đây là ví dụ hiếm hoi về một mối quan hệ cấp trên - cấp dưới văn minh, nơi sự giúp đỡ được đặt trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau.

Không ít phụ nữ trung niên cũng chia sẻ sự đồng cảm với áp lực tuổi tác, thất nghiệp, con cái và gánh nặng tài chính, những vấn đề rất phổ biến ở các đô thị lớn hiện nay.

“Đôi khi chỉ cần một cánh cửa nhỏ mở ra đúng lúc, cuộc đời đã bớt ngột ngạt hơn rất nhiều ”, một bình luận viết.

Hiểu Lan kết lại câu chuyện bằng một dòng ngắn gọn: “Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất lúc này, tôi đã có lại cảm giác mình vẫn có ích, vẫn có thể tự đứng trên đôi chân của mình".

Nguồn: 163.