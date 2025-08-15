Đây là ngành học đông thí sinh đăng ký nhất kỳ thi ĐH của Trung Quốc 2025, ở Việt Nam cũng hot vô cùng, 10 năm nữa chưa chắc hạ nhiệt

Nhắc đến một trong những kỳ thi đại học khắc nghiệt nhất thế giới, không thể không kể tới kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc. Năm 2025, kỳ thi này vẫn được coi là "cuộc chiến" căng thẳng với hơn 13,3 triệu thí sinh tham gia.

Sau khi kết thúc kỳ thi cùng giai đoạn đăng ký nguyện vọng, nhiều người dành sự quan tâm đến việc năm nay, ngành học nào "lên ngôi" và lọt top yêu thích nhất của sĩ tử đất nước tỷ dân. Theo thống kê tuyển sinh năm 2025, ngành chiếm ngôi vương về số lượng thí sinh đăng ký chính là Khoa học Máy tính và Công nghệ (Computer Science & Technology).

Thông tin từ Sohu chỉ ra trong danh sách ngành có số thí sinh đăng ký đông nhất, ngành Khoa học Máy tính và công nghệ dẫn đầu với con số áp đảo lên tới 134.800 thí sinh. Đứng thứ hai là ngành Kỹ thuật Phần mềm, tiếp theo là chuyên ngành Khoa học Dữ liệu và Công nghệ Big Data. Điểm chung là những ngành này đều thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Như vậy, tính chung, các ngành thuộc nhóm công nghệ thông tin chiếm tới 43% tổng số đăng ký trong top ngành được quan tâm nhiều nhất kỳ thi đại học 2025 của Trung Quốc.

Khoa học Máy tính và Công nghệ là ngành học hot nhất kỳ thi tuyển sinh đại học 2025 của Trung Quốc

Những con số này cho thấy trong những năm gần đây, "hệ sinh thái" CNTT đang càng ngày càng hot và bùng nổ mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, CNTT nói chung và Khoa học Máy tính nói riêng cũng luôn nằm trong nhóm ngành hot trend và được đông đảo thí sinh lựa chọn mỗi mùa tuyển sinh.

Về đào tạo, các ngành nhóm CNTT cung cấp nền tảng kiến thức từ lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, kỹ thuật phần mềm cho tới học máy và trí tuệ nhân tạo. Sinh viên học ngành này không chỉ làm chủ ngôn ngữ lập trình như Java, Python, C++ mà còn rèn kỹ năng thiết kế phần mềm, xử lý dữ liệu lớn, xây dựng hệ thống và giải quyết vấn đề thực tế trong doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, đây cũng là nhóm ngành được yêu thích top đầu

Ở Việt Nam, những cái tên nổi bật đào tạo mạnh mẽ lĩnh vực này có thể kể đến như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), Đại học CNTT (ĐHQG TP.HCM), Đại học FPT… Các trường này không chỉ chú trọng lý thuyết mà còn liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để sinh viên "va chạm" dự án thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Điểm chuẩn các chuyên ngành liên quan CNTT tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2024

Cơ hội việc làm sau khi ra trường của sinh viên nhóm ngành này cực kỳ đa dạng: từ lập trình viên, kỹ sư phần mềm, chuyên viên dữ liệu lớn (big data), kỹ sư AI/ML, quản trị hệ thống, tư vấn giải pháp công nghệ cho đến startup sáng tạo. Nhiều sinh viên có thể làm freelance, làm dự án cho các công ty nước ngoài hoặc tạo ra đóng góp đáng kể cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt. Lương khởi điểm trong ngành thường cao hơn mặt bằng chung, đặc biệt với những ai có kỹ năng chuyên sâu hoặc chứng chỉ quốc tế.

Sự bùng nổ của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đảm bảo rằng, ít nhất trong vài năm tới, sức hút của những ngành học này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.