Đây là bài tập mà đột quỵ rất "sợ": Tập 10 phút/ngày cũng có lợi

Giữa nhiều cách phòng ngừa, duy trì vận động đều đặn vẫn là thói quen được các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh. Không đòi hỏi thời gian tập luyện quá lâu hay phương pháp cầu kỳ, chạy bộ là hình thức vận động đơn giản nhưng được ghi nhận có thể góp phần làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ. WebMD cho biết, chỉ khoảng 10 phút chạy bộ mỗi ngày cũng đã đủ đem lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe.

Chạy bộ giảm nguy cơ đột quỵ ra sao?

Everyday Health dẫn một nghiên cứu quy mô lớn theo dõi hơn 55.000 người trưởng thành trong 15 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người chạy bộ có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ thấp hơn 45% so với người không chạy bộ. Đáng chú ý, ngay cả những người chỉ chạy dưới 10km mỗi tuần vẫn có mức nguy cơ thấp hơn so với nhóm hoàn toàn không chạy.

Không chỉ vậy, Everyday Health còn cho biết chạy bộ có thể giúp hạ huyết áp ở người bị tăng huyết áp mạn tính, nhất là khi tập ở cường độ vừa phải và khối lượng không quá cao. Đây là một điểm đáng lưu ý, bởi kiểm soát huyết áp tốt cũng là một phần quan trọng trong việc giảm nguy cơ đột quỵ.

Chia sẻ trên Everyday Health, bác sĩ Bryant Walrod, chuyên khoa y học thể thao tại Trung tâm Y khoa Wexner thuộc Đại học Bang Ohio (Mỹ), cho hay: “Với tôi, chạy bộ là cách để tìm lại sự thư thái và cân bằng. Dù từng tham gia nhiều cuộc chạy marathon, nhưng chính những buổi chạy hằng ngày mới giúp tôi cảm nhận rõ nhất lợi ích về mặt cảm xúc, đồng thời góp phần duy trì sức khỏe tổng thể”.

Chạy bộ và những lợi ích khác với sức khỏe

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Bên cạnh tác động tích cực trong việc giảm nguy cơ đột quỵ, chạy bộ còn giúp nâng cao thể lực tim mạch nói chung. Everyday Health thông tin khi chạy, tim và phổi phải đưa nhiều oxy hơn đến máu và cơ bắp so với lúc nghỉ ngơi. Càng duy trì đều đặn bài tập này, tim và phổi càng hoạt động hiệu quả hơn. Nhờ đó, không chỉ việc chạy trở nên dễ hơn mà cả những hoạt động thường ngày như đi bộ hay leo cầu thang cũng nhẹ nhàng hơn.

Cải thiện tâm trạng

Everyday Health dẫn một nghiên cứu cho thấy chỉ 15 phút chạy bộ tốc độ chậm cũng có thể giúp người chạy cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn, thậm chí hiệu quả hơn một số hình thức thư giãn khác.

Bác sĩ Jordan Tishler, giảng viên của Trường Y Harvard (Mỹ) cho biết: “Khi bạn chạy bộ, cơ thể sẽ kích thích giải phóng endocannabinoids. Đây là những chất giảm đau tự nhiên của cơ thể, giúp cơ thể cảm thấy thư giãn hơn”.

Tăng cường sức khỏe xương

Chạy bộ cũng được ghi nhận có lợi cho xương. Everyday Health dẫn lại kết quả của một nghiên cứu theo dõi mật độ khoáng xương trong 10 năm ở những người chạy nước rút từ 40 - 85 tuổi. Theo đó, người duy trì chạy bộ thường xuyên có thể giữ được, thậm chí cải thiện mật độ xương theo thời gian.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Everyday Health trích dẫn kết quả của một nghiên cứu trên hơn 1.000 người trưởng thành cho thấy, nhóm chạy bộ có nguy cơ mắc đái tháo đường tuýp 2 thấp hơn 28% so với người không chạy. Việc chạy bộ thường xuyên cũng có thể hữu ích cho việc kiểm soát cân nặng, từ đó giúp phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính khác.

Kéo dài tuổi thọ

Với những người quan tâm đến tuổi thọ, đây cũng là bài tập đáng chú ý. Everyday Health cho biết người chạy bộ nhìn chung có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn từ 25 - 40% so với người không chạy, thậm chí có xu hướng sống lâu hơn khoảng 3 năm. Tuy nhiên, người mới bắt đầu cần lưu ý nên tăng dần cường độ để tránh chấn thương. Nếu đang có vấn đề sức khỏe, đặc biệt là bệnh tim, nên trao đổi với bác sĩ trước khi tập.