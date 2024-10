Đây chính là Anh Tài "khó chịu", hay mắng đàn em nhất Anh Trai Chông Gai!

Sau hành trình 3 tháng đồng hành cùng nhau, các anh tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chính thức nói lời tạm biệt nhà chung. Trong tập 13, ngoài những màn trải lòng sâu sắc thì cuộc sống của các nghệ sĩ khi sinh hoạt chung cũng được hé lộ. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn "tranh" nhà vệ sinh của các anh tài vào buổi sáng cuối cùng ở chung. Chỉ qua vài phút lên sóng, anh tài Tự Long khiến ký túc xá "náo loạn" vì sơ hở là góp ý các đàn em.

Nghệ sĩ Tự Long đang xếp hàng cùng Thiên Minh thì Jun Phạm xuất hiện và có đi vào trong để vệ sinh cá nhân. Ngay lặp tức, nam nghệ sĩ chặn lại và nói: "Chưa đến lượt em, anh đang xếp hàng, bên ngoài đấy đang còn 4 ông đang chờ, em ra nữa thì ứ động ngoài đấy à. Em muốn ra cổng thì bước qua xác anh trước". Tiếp đến, nghệ sẽ Tự Long thẳng thắn phê bình Kay Trần: "Sau này có con cái là phải dặn né, không được như Kay Trần. Vừa bước ra khỏi giường là đi đánh răng, không dọn chăn mền gì cả". Không chỉ Tự Long mà BB Trần, Tiến Luật cũng phải bất lực trước khoảnh khắc lơ mơ vì còn buồn ngủ của Kay Trần.

Clip: NS Tự Long công khai chấn chỉnh Jun Phạm, Kay Trần

Nam nghệ sĩ nhắc nhở Jun Phạm khi đàn em "chen hàng"

Tự Long phê bình việc Kay Trần thức dậy nhưng không dọn dẹp chỗ ngủ

Nghệ sĩ Tự Long thể hiện sự khó tính, công khai nhắc nhở một cách vừa nghiêm khắc vừa nhẹ nhàng với các đàn em

Trước đó, Tự Long còn soi và "mắng yêu" Tuấn Hưng vì vẽ lên mặt các anh tài trong lúc họ say giấc. Trong suốt chương trình, nghệ sĩ Tự Long cũng nhiều lần thể hiện sự khó tính một cách đáng yêu với các đàn em. NS Tự Long và Tuấn Hưng từng xảy ra bất đồng. Nguyên do vì ca sĩ Tuấn Hưng cho rằng Tự Long to tiếng với mình: "Anh nói chuyện với em anh cứ nhẹ nhàng, anh đừng mắng em như thế. Quan điểm của em là những người nào nói to là đang mắng mình". Trước phản ứng này, nam nghệ sĩ đã hạ giọng theo yêu cầu của đàn em: "Bây giờ thế này nhé, mỗi người làm thử một lần đi". Tự Long còn cầu cứu tổ tư vấn: "Khó chịu lắm. Bọn anh đã tập rồi nhưng Hưng có 1 số thay đổi những động tác, muốn bọn anh muốn làm động tác đều như thế".

Tự Long khui chuyện Tuấn Hưng âm thầm vẽ lên mặt các anh trai

Trước khi rời nhà chung, NS Tự Long gây ấn tượng khi làm thơ tạm biệt. Nam nghệ sĩ khiến nhiều người xúc động khi nhắc đến toàn bộ các bộ phận của chương trình, từ nhà sản xuất, đạo diễn, quay phim, biên tập, make up, tổ phục vụ ăn uống, hậu kỳ, âm thanh, ánh sáng, sân khấu, trợ lý các nghệ sĩ... EQ cao, tinh tế của nghệ sĩ Tự Long còn thể hiện qua việc thay mặt các anh tài đã có gia đình gửi lời cảm ơn đến hậu phương vì đã lo toan mọi việc nhà cửa trong thời gian họ đi quay hình, sống với đam mê. Cách tạm biệt bằng việc làm thơ của Tự Long tuy "sến" nhưng đây sẽ là kỷ niệm, hồi ức khó quên cho các anh trai nói riêng và khán giả nói chung sau hành trình của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Clip: Bài thơ gây xúc động của Tự Long gửi đến các đàn em, ekip chương trình

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thanh Duy từng nói về NS Tự Long: "Còn anh Tự Long thì không phải nói gì nhiều hơn, anh Tự Long coi tôi như là… bồ nhí. Tại vì trong chương trình chỉ có mình tôi mới chiều được ổng thôi. Lâu lâu anh Tự Long hay xuất khẩu thành hát, lúc thì cải lương, khi thì bolero, dân ca các kiểu, thì chỉ có mình Duy là đối đáp được với anh Tự Long ở phần đó. Thật sự hai anh em đã rất quý nhau trước đó và vào chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai như kiểu được trùng phùng vậy".