Điểm trùng hợp không hẹn mà gặp của Chị đẹp Trang Pháp và Anh tài Cường Seven

Càng đi sâu ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Cường Seven càng phát huy thế mạnh của một ca sĩ toàn năng. Anh được đánh giá là một trong những người duy trì phong độ ổn định nhất trong dàn Anh tài, tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ vậy, các netizen còn nhận ra sự trùng hợp đến bất ngờ giữa Cường Seven và Chị đẹp Trang Pháp. Đó chính là ấn tượng về mái tóc của cả 2. Nếu như tại mùa 1 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Trang Pháp có mái tóc hồng rực rỡ được coi là thương hiệu, và được diva Mỹ Linh gọi là "Trang Thanh Long", thì sang đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Cường Seven lại gây chú ý với mái tóc xanh không "đụng hàng" ai.

Việc xác định hình tượng bản thân khi tham gia show thực tế là điểm mà không phải nghệ sĩ nào cũng để ý và làm được. Đặc điểm ngoại hình khác biệt này giúp Trang Pháp và Cường Seven nổi bật nhất dàn thí sinh, dễ gây ấn tượng với khán giả. Sự trùng hợp này khiến nhiều khán giả tin rằng Cường Seven cũng sẽ giành được suất "thành đoàn" như Trang Pháp. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng cả hai không chỉ tỏa sáng với màu tóc khác lạ mà còn bằng tài năng của mình.

Kể cả khi kết thúc chương trình, hình ảnh mái tóc hồng của Trang Pháp vẫn khiến khán giả bàn luận không ngớt. Còn nhớ khi nhóm LUNAS đến Trung Quốc trình diễn trong bản gốc chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, khán giả xứ tỷ dân đã liên tục gọi cô bằng cái tên "Chị đẹp tóc hồng" vì chưa có quá nhiều thông tin về Trang Pháp. Còn ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, mái tóc xanh của Cường Seven ấn tượng đến nỗi Anh tài Duy Nhất đã từng phải bắt chước, "nhái" theo trong một Công diễn. Đủ để thấy việc định hình phong cách và hình tượng của ca sĩ quan trọng đến mức nào trong mắt khán giả.

Suốt cả mùa 1 của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mái tóc hồng được xem là "thương hiệu" của Trang Pháp. Với mái tóc rực rỡ, cô được chị đẹp Mỹ Linh đặt biệt danh là "Trang Thanh Long"

Mái tóc hồng giúp Trang Pháp nổi bật giữa tập thể chị đẹp

Sang đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Cường Seven lại gây ấn tượng với mái tóc xanh cá tính, chất chơi

Phong cách này giúp anh không bị lu mờ trước các Anh tài khác

Ở mùa 1 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Trang Pháp không chỉ nằm trong top 7 Chị Đẹp "thành đoàn", mà còn xuất sắc trở thành trưởng nhóm với lượt bình chọn trên ứng dụng cao nhất (hơn 56.700 phiếu bầu). Cô được nhận cúp Chị đẹp toàn năng. Đây là kết quả không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả. Trang Pháp được đánh giá là thí sinh mạnh nhất Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 1. Cô là ca sĩ đa tài, hát nhảy tốt, biết sáng tác và đã tận dụng tốt thời cơ ở chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng để gây bất ngờ. Về phía Cường Seven, với phong độ ổn định của mình, người hâm mộ tin rằng anh sẽ đi đến đêm chung kết và đạt được thành tích cao.

Và tối nay (2/10), Trang Pháp sẽ cùng 3 anh tài đang gây sóng gió ở Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là Cường Seven, SOOBIN và Hà Lê trình diễn tại Gala Better Choice Awards 2024, tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội). Họ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ, thổi bùng và khuấy động sân khấu Gala Better Choice Awards 2024.

Trang Pháp, Cường Seven, SOOBIN và Hà Lê sẽ góp mặt trong Gala Better Choice Awards 2024