Binz bị "bóc phốt"

Từ khi góp mặt trong show thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhiều tính cách đặc biệt của Binz được thể hiện trước công chúng. Nam rapper ghi điểm bởi các hành động tinh tế, nhẹ nhàng và luôn ân cần với các đối thủ. Binz còn được Tiến Luật yêu mến và nhận làm "đệ tử" ruột. Tuy nhiên, trong ngày cuối ở ký túc xá chung, Binz bất ngờ dính phải "đại hội vạch mặt" từ các anh tài.

Theo đó, Tiến Luật đọc 1 bức thư từ anh tài giấu mặt tên "Kẻ bề trên" thẳng thắn "tố" Binz: "Binz ơi, em bỏ tính trộm vặt đi nhé. Những lần em mang dép của người khác đi mà sau đó không còn trở lại đôi dép đó nữa. Còn nữa, chai kích thước mọc tóc anh Đạt tặng anh vừa mới mất, em có lấy thì trả lại". Ngay sau đó, Binz đã giải thích và thừa nhận có "cướp" của Rhymastic 1 đôi dép, 1 lần lấy dép của Tiến Luật ở nơi này nhưng trả nơi khác. Nam rapper lầy lội phủ nhận chuyện "ăn cắp" chai xịt mọc tóc của ai đó.

Binz chia sẻ về màn bị "tố" trước các anh tài: "Có những cái mình gọi là 'bóc phốt' nhau rất đáng yêu. Điều đó thể hiện trong khoảng thời gian đó mình đã hiểu nhau sâu sắc đến nhường nào. Hiểu tính tốt của nhau rất dễ, có thể gặp nhau vài lần, nói chuyện với nhau vài câu là được còn hiểu được tật xấu của nhau thì cần sâu sắc và thời gian gắn bó nhiều hơn".

Clip: Binz bất ngờ bị "phốt" hay "ăn cắp vặt" bên trong nhà chung

Tiến Luật căng thẳng khi đọc tâm thư phanh phui Binz

Một trong số các anh tài đã "tố" Binz mượn dép nhưng đến ngày cuối vẫn chưa thấy trả

Binz thể hiện rõ biểu cảm ngượng ngùng khi bất ngờ bị dính "phốt"

Bạn trai Châu Bùi cũng thừa nhận có mượn dép của Rhymastic từ ngày đầu và đến nay vẫn giữ

Binz cho biết cảm thấy vui và thú vị về việc lộ tật xấu trước các anh em sau 3 tháng gắn bó

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988, quê ở Gia Lai. Sau thời gian ở Mỹ, rapper về Việt Nam hoạt động từ 2018. Anh có những ca khúc được khán giả yêu thích như: They said, Bigcityboy, Don't break my heart... Năm 2020, tên tuổi Binz được biết đến nhiều hơn khi làm huấn luyện viên tại Rap Việt mùa đầu. Tháng 11/2022, nam rapper gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với người đẹp nổi tiếng Châu Bùi.

Trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Binz từng khiến khán giả bất ngờ khi có thể "cân" nhiều thể loại nhạc, kể cả hát chèo. Nam rapper là 1 trong những anh tài chính thức bước vào Chung kết của chương trình.