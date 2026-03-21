Đau lòng: Con dâu tỷ phú "đá xéo" David và Victoria Beckham, lời lẽ sắc lẹm "nhắm thẳng" vào bố mẹ chồng

Động thái mới nhất của con dâu cả nhà Beckham đang khiến dư luận dậy sóng, khi cô thẳng thừng ám chỉ rằng Brooklyn chỉ thực sự tìm thấy "tổ ấm đúng nghĩa" kể từ khi gia nhập gia đình tỷ phú Peltz. Mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Nicola Peltz và gia đình chồng vừa có thêm một rạn nứt. Trong một bài đăng chúc mừng chồng trên Instagram, nữ diễn viên 30 tuổi đã khéo léo lồng ghép những lời lẽ được cho là "nhát dao" nhắm thẳng vào lòng tự trọng của nhà nội.

Viết về hành trình trưởng thành của Brooklyn, Nicola không ngần ngại chia sẻ: "Em rất tự hào về anh và con người mà anh đã trở thành. Em biết đôi khi mọi thứ thật khó khăn, nhưng anh luôn vượt qua với sự tử tế và tình yêu".

Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào câu kết đầy ẩn ý: "Anh cuối cùng cũng đã tìm thấy gia đình mà anh thực sự muốn thuộc về và em rất hạnh phúc khi chúng ta có được điều đó cùng nhau".

Cụm từ "cuối cùng cũng tìm thấy" được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá là một đòn tấn công trực diện vào hình ảnh gia đình kiểu mẫu mà David và Victoria đã dày công xây dựng hàng thập kỷ qua. Nó ngầm khẳng định rằng, trong suốt 23 năm sống dưới mái nhà Beckham, Brooklyn chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi đó.

Nicola Peltz đã chỉ trích gia đình chồng trong một chia sẻ mới (Ảnh: The Morelli Brothers)

Nicola hết lời khen ngợi Brooklyn vì đã ủng hộ ước mơ của cô (Ảnh: IGNV)

Rạn nứt kéo dài từ "đám cưới thế kỷ"

Nguồn tin thân cận chia sẻ với The Sun, những lời lẽ của Nicola không hề vô tình. Việc tuyên bố Brooklyn 'cuối cùng' mới tìm thấy nơi mình thuộc về giống như một sự phủ nhận hoàn toàn công sức nuôi dạy của David và Victoria.

Thực tế, mâu thuẫn giữa hai bên không phải chuyện ngày một ngày hai. Kể từ sau đám cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng vào năm 2022, nơi nổ ra lùm xùm "chiếc váy cưới" giữa cô dâu và mẹ chồng khoảng cách giữa đôi trẻ và gia đình Beckham ngày càng nới rộng. Brooklyn dường như đã hoàn toàn "nhập gia tùy tục", dành phần lớn thời gian tại Mỹ để tận hưởng cuộc sống thượng lưu cùng gia đình vợ tỷ phú, thay vì xuất hiện trong các kỳ nghỉ truyền thống của nhà nội.

Beckham và Victoria không níu kéo được con trai (Ảnh: IGNV)

Trước động thái có phần khiêu khích từ con dâu, phía David và Victoria vẫn giữ phong thái im lặng đẳng cấp. Thay vì lên tiếng đáp trả, "Beck - Vic" tiếp tục đăng tải những hình ảnh sum vầy bên các con Romeo, Cruz và Harper như một cách khẳng định ngầm về sự đoàn kết không thể phá vỡ của gia đình mình. Dẫu vậy, phát ngôn của Nicola Peltz một lần nữa làm dấy lên câu hỏi, liệu đây chỉ là cảm xúc bộc phát của người vợ trẻ, hay là lời tuyên chiến chính thức nhằm tách biệt hoàn toàn Brooklyn khỏi tầm ảnh hưởng của đế chế Beckham?