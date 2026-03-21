Thái độ khác biệt 180 độ của David Beckham khi ở gần con trai cả “bất hiếu” và con trai thứ ba khéo nịnh

Tối 19/3, David Beckham xuất hiện đầy phấn chấn tại Paris khi bay tới đây để cổ vũ cậu con trai út - Cruz Beckham trong buổi biểu diễn mới nhất cùng ban nhạc The Breakers. Ở tuổi 50, huyền thoại bóng đá không giấu được niềm tự hào khi chứng kiến con trai út tỏa sáng trên sân khấu.

Không chỉ từng đến Manchester xem Cruz biểu diễn, David lần này tiếp tục “đu tour” sang Pháp, hòa mình vào đám đông tại địa điểm POPUP! như một người cha cuồng nhiệt đúng nghĩa. Sau buổi diễn, ông được bắt gặp rời đi với tâm trạng vui vẻ, trong khi Cruz theo sát phía sau.

David Beckham rạng rỡ tự hào sau khi xem con trai út Cruz biểu diễn trực tiếp trên sân khấu ở Paris (Ảnh: Backgrid)

Cruz là cậu con trai khéo nịnh, biết cách lấy lòng bố mẹ (Ảnh: Backgrid)

Bên cạnh David, bạn gái của Cruz là Jackie Apostel cùng người thân Libby Adams cũng có mặt để ủng hộ nam ca sĩ trẻ. Trên sân khấu, Cruz gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính cùng chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ - trắng - xanh, kết hợp quần đen và giày lười, thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ đầy tự tin với cây đàn guitar trên tay.

Đáng chú ý, ca khúc mới mang tên Loneliest Boy của Cruz Beckham đang gây bàn tán khi được cho là lấy cảm hứng từ chính mâu thuẫn gia đình. Lời bài hát chứa nhiều chi tiết được cho là ám chỉ người anh trai Brooklyn, đặc biệt là những câu hát nói về việc “làm tan nát trái tim mẹ” hay đẩy những người yêu thương mình ra xa.

Trái ngược hoàn toàn với sự gần gũi dành cho Cruz Beckham, mối quan hệ giữa David và con trai cả Brooklyn vẫn đang ở trạng thái căng thẳng. Chuyến đi Paris của David diễn ra ngay sau khi ông suýt chạm mặt Brooklyn tại Los Angeles. Tuy nhiên, dù ở cùng một khách sạn, cả hai vẫn không gặp nhau.

David Beckham buồn bã khi ở gần Brooklyn (Ảnh: Backgrid)

Nhưng David và con trai cả Brooklyn không hề chạm mặt nhau (Ảnh: Starbuck)

Hiện sống tại Mỹ cùng vợ Nicola Peltz, Brooklyn gần đây đã gây chấn động khi đăng tải một tuyên bố dài trên mạng xã hội, trong đó cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống và cố gắng phá hoại hôn nhân của mình. Anh cũng cho rằng gia đình Beckham luôn ưu tiên hình ảnh công chúng và thương hiệu hơn mối quan hệ cá nhân - một lời chỉ trích nặng nề khiến khoảng cách giữa hai bên càng thêm sâu sắc.

Sự đối lập thái độ của David Beckham là điều dễ nhận thấy: Với Cruz, David luôn có mặt, cổ vũ hết mình và thể hiện niềm tự hào rõ rệt. Với Brooklyn, ông dường như rơi vào trạng thái buồn bã khi phải giữ khoảng cách, thậm chí bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi để hàn gắn.

Câu chuyện gia đình Beckham vì thế tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi danh tiếng mà còn bởi những mâu thuẫn nội bộ ngày càng lộ rõ. Trong khi Cruz đang vươn lên mạnh mẽ với sự hậu thuẫn của cha, thì Brooklyn lại chọn con đường tách biệt - khiến hình ảnh một gia đình từng rất gắn bó giờ đây trở nên chia rẽ hơn bao giờ hết.