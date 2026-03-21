Cận cảnh chiếc máy test khiến bao tay vợt thấp thỏm không yên tại Pickleball D-Joy Tour 2026

Những ngày gần đây, cộng đồng pickleball liên tục chia sẻ các đoạn video test vợt tại Pickleball D-Joy Tour 2026. Một chiếc máy nhỏ gọn, vài thao tác đơn giản nhưng đủ khiến không ít tay vợt đứng ngoài… hồi hộp theo từng con số nhảy trên màn hình.

Theo quy định từ ban tổ chức, tất cả các cây vợt được sử dụng để thi đấu tại giải đều phải vượt qua bài kiểm tra. Thực tế, việc kiểm tra vợt kiểu này không hề mới. Tại hệ thống PPA Tour quy trình test vợt đã được áp dụng từ lâu nhằm kiểm soát hiệu năng và đảm bảo tính công bằng trong thi đấu.

Theo Trưởng ban trọng tài của giải đấu, các vợt có chỉ số dưới 42 lbf là không đạt tiêu chuẩn thi đấu.

Nguyên lý hoạt động của chiếc máy cũng khá đơn giản, dễ hiểu. Vợt được cố định ở hai đầu, sau đó một đầu nén kim loại sẽ ép xuống bề mặt vợt làm nó lún xuống, hiển thị bằng đơn vị lbf (pounds-force).

Chính vì vậy, bài test này gần như bóc tách được "độ trợ lực" thực sự của cây vợt, thứ trước đây chỉ có thể cảm nhận bằng trải nghiệm cá nhân.

Tuy nhiên, việc một cây vợt không vượt qua bài test không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó là do lỗi từ nhà sản xuất. Trong nhiều trường hợp, vợt đã qua sử dụng sẽ có những tác động đến phần lõi bên trong, có thể trở nên mềm hơn so với trạng thái ban đầu, dẫn tới chỉ số không còn nằm trong ngưỡng cho phép.