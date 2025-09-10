Đập dâng sông Tô Lịch dần hoàn thiện, xuất hiện bảo tháp vàng gây chú ý

Đập dâng sông Tô Lịch (phường Thanh Liệt, Hà Nội) là một trong những giải pháp ứng phó với tình trạng sông có nguy cơ cạn kiệt vào mùa đông xuân.

Đây cũng là một hạng mục quan trọng của TP Hà Nội nhằm cải thiện môi trường sống, vệ sinh đô thị và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên tại khu vực trung tâm lưu vực sông Tô Lịch. Sau hơn 6 tháng thi công, công trình đập dâng Thanh Liệt tại khu vực cầu Quang đang dần thành hình, các hạng mục cuối cùng đang được công nhân gấp rút hoàn thiện.

Đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch khởi công từ giữa tháng 2/2025, tại khu vực hạ lưu sông, thuộc phường Thanh Liệt

Sau hơn 6 tháng thi công, đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch tại phường Thanh Liệt dần hoàn thiện

Điểm nhấn của đập dâng là đài quan sát có kiến trúc hình bát giác sơn màu vàng, được xây dựng giữa đập. Nhà bát giác có 8 cột bằng bê tông, mái tôn giả ngói, phần hoa văn sơn vàng, tạo cho công trình vừa có nét cổ kính, vừa hiện đại.

Đài quan sát có kiến trúc hình bát giác sơn màu vàng, được xây dựng giữa đập.

Trong đó, đài quan sát này được nâng đỡ bởi một trụ bê tông lớn đặt chính giữa lòng đập, phục vụ việc theo dõi, giám sát dòng chảy và mực nước trên sông Tô Lịch. Công trình còn là nơi để người dân dừng chân, ngắm cảnh hai bên bờ sông và cảm nhận không gian mới của dòng Tô Lịch sau cải tạo.

Bên trên cửa đập là sàn công trình nhà điều hành, đài quan sát.

Bảo tháp vàng được xây dựng tại đập dâng thu hút sự chú ý của người dân

Những hình hoa sen, cá chép... chạm khắc tinh xảo tren thân bảo tháp

Mới đây, tại khu vực đập dâng sông Tô Lịch (thuộc địa bàn phường Thanh Liệt, quận Thanh Trì, Hà Nội), người dân và người đi đường bất ngờ chú ý đến sự xuất hiện của một công trình mang dáng dấp kiến trúc tâm linh. Đó là một bảo tháp màu vàng nổi bật, được thiết kế với nhiều chi tiết trang trí đặc biệt.

Trên thân và phần đỉnh của tháp có các họa tiết hoa sen – loài hoa gắn liền với sự thanh khiết, biểu tượng của văn hóa Phật giáo, cùng hình ảnh cá chép – loài vật biểu trưng cho sự may mắn, kiên trì và thành công. Điểm đáng chú ý là bảo tháp này được đặt ở vị trí đối xứng với đài quan sát của đập dâng, tạo nên một khung cảnh vừa lạ mắt vừa trang nghiêm.

bảo tháp này được đặt ở vị trí đối xứng với đài quan sát của đập dâng, tạo nên một khung cảnh vừa lạ mắt vừa trang nghiêm.

Các công nhân đang tất bật làm việc để hoàn thành công trình đúng tiến độ

Hệ thống máy móc tại đập dâng cũng đã được lắp đặt

Sau khi hoàn thành, đập dâng trên sông Tô Lịch được kỳ vọng đóng vai trò điều tiết, giúp giữ và điều chỉnh mực nước sông

Chính sự kết hợp giữa công trình kỹ thuật thủy lợi với một chi tiết kiến trúc mang tính tâm linh như vậy đã khiến nhiều người khi đi qua không khỏi tò mò, dừng lại ngắm nhìn.

Sau khi hoàn thành, đập dâng trên sông Tô Lịch được kỳ vọng đóng vai trò điều tiết, giúp giữ và điều chỉnh mực nước sông, nhất là vào mùa khô. Khi lưu lượng nước giảm, đập sẽ giữ lại một phần nước nhằm duy trì dòng chảy và mực nước tối thiểu, tránh tình trạng khô cạn lòng sông.