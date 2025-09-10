Bắt nhân viên ngân hàng Phan Như Anh Quốc sinh năm 1991

Chiều 10/9, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Phan Như Anh Quốc (SN 1991, trú thôn Vân Trai, xã Núi Thành, Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2023, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn xã Núi Thành, Quốc quen bà H.T.T (trú phường Hương Trà, Đà Nẵng) khi người này đến ngân hàng làm hồ sơ vay tiền.

Biết bà T thường cho vay tiền để khách hàng đáo hạn ngân hàng, từ năm 2024, Quốc nhiều lần vay tiền của bà T. Thời gian đầu, Quốc vay và trả sòng phẳng cả gốc lẫn lãi.

Bị can Phan Như Anh Quốc bị khởi tố.

Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, nam thanh niên này liên tục đưa thông tin giả về việc có khách hàng cần đáo hạn để vay tiền bà T, nhưng thực tế Quốc lại sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân. Đến ngày 20/12/2024, Quốc đã vay của người phụ nữ này 3 tỷ đồng và mất khả năng chi trả.

Cơ quan điều tra còn xác định, từ năm 2024 đến tháng 3/2025, Quốc còn vay mượn tiền của nhiều người khác tại các xã Tam Anh, Tam Xuân, Núi Thành và phường Tam Kỳ, với lý do đáo hạn ngân hàng, tất toán khoản vay, rút sổ đỏ… nhưng đều sử dụng sai mục đích.

Tổng số tiền mà đối tượng Quốc chiếm đoạt của nhiều người là hơn 15 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.