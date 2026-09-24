Danh tính diễn viên sinh năm 1994 giải nghệ vì bị tống tiền hàng tỷ đồng bất ngờ quay lại, công bố gia thế và tài sản khủng

Bước chuyển mình ngoạn mục của nam diễn sinh năm 1994 hiện khiến cư dân mạng vô cùng kinh ngạc và bàn tán không ngớt.

Vào ngày 15/5, nam diễn viên Jang Dong Joo bất ngờ thông báo giải nghệ và xóa sạch tài khoản Instagram. Anh đưa ra quyết định sau khi bị hacker tống tiền hàng tỷ won, sống trong sự lo lắng và nợ nần. Nam diễn viên thậm chí còn xuất hiện với vết thương trên mặt do chủ nợ gây ra, khiến người hâm mộ cho rằng anh lâm vào thảm cảnh khó cứu chữa.

Tuy nhiên đến nay, nam diễn viên sinh năm 1994 bất ngờ tái xuất với nước đi không ai ngờ tới: Trở thành doanh nhân và chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho công ty của mình. Trả lời Starnews, Jang Dong Joo cho biết Tập đoàn Woosun do anh lãnh đạo đang xây dựng chiến lược tăng trưởng trung và dài hạn với mục tiêu cuối cùng là phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Động thái này đánh dấu một sự chuyển mình ngoạn mục của Jang Dong Joo, người đã từ diễn viên trở thành người sáng tạo nội dung livestream và giờ là giám đốc điều hành doanh nghiệp chỉ trong vài tháng.

Jang Dong Joo trở lại với vai trò mới: Trở thành doanh nhân và chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho công ty của mình. Ảnh: X

Nam diễn viên tự tin nói: “Dựa trên kinh nghiệm tôi tích lũy được trong ngành công nghiệp nội dung và giải trí thông qua sự nghiệp diễn xuất, cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực học viện và các công ty quản lý nghệ sĩ, chúng tôi đang mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của mình một cách chi tiết hơn”.

Anh cũng cho biết thêm rằng Tập đoàn Woosun đang mở rộng danh mục đầu tư của mình ra ngoài lĩnh vực giải trí để bao gồm đầu tư, nghệ thuật và văn hóa, và các lĩnh vực liên quan đến vũ trụ. Tập đoàn Woosun hiện đang điều hành một số công ty con, bao gồm Woosun Investment, Woosun Stay, Calling Art Center, Học viện diễn xuất Gwangdae và DWJ Seongsu.

Tập đoàn của nam diễn viên có vẻ khá hoành tráng. Ảnh: X

Tập đoàn này có kế hoạch tăng cường hợp tác giữa các mảng kinh doanh khác nhau đồng thời thu hút đầu tư từ bên ngoài. Woosun cũng được cho là đang xem xét việc sáp nhập và mua lại như một phần trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của mình. Các thương vụ mua lại tiềm năng sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có thể bổ sung cho các lĩnh vực kinh doanh hiện có của tập đoàn như nội dung và giải trí, nghệ thuật và văn hóa, đầu tư, bất động sản và dịch vụ lưu trú.

Nhân dịp này, Jang Dong Joo cũng tiết lộ gia thế khủng. Hóa ra, ảnh chẳng hề xa lạ với thế giới doanh nghiệp. Cha của anh là Jang Myung Chun - người đã điều hành công ty World General Construction trong hàng chục năm. Jang Dong Joo được cho là đã học hỏi về quản lý doanh nghiệp và vận hành tổ chức từ cha mình, đồng thời vẫn duy trì niềm đam mê đầu tư và mở rộng kinh doanh bên cạnh sự nghiệp diễn xuất. Sự thay đổi nghề nghiệp này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Jang gây sốc cho người hâm mộ bằng tuyên bố giải nghệ vào tháng Năm.

Jang Dong Joo tiết lộ gia thế khủng: Là con trai giám đốc Jang Myung Chun - người đã điều hành công ty World General Construction trong hàng chục năm. Ảnh: X



Jang Dong Joo sinh năm 1994, ra mắt năm 2012 qua vở kịch sân khấu Giấc mơ đêm hè. Anh dần xây dựng sự nghiệp diễn xuất của mình thông qua các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình và dự án truyền hình khác nhau như School 2017 , Criminal Minds, My Strange Hero, Handsome Guys... Gần đây nhất, nam diễn viên góp mặt trong bộ phim Human from Today, lên sóng hồi tháng 2. Bộ phim này đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng của Jang Dong Joo trên màn ảnh.

Từ tháng 10 năm ngoái, Jang Dong Joo đã đột ngột biến mất vào tháng Mười năm ngoái, làm dấy lên lo ngại trong giới hâm mộ và những người trong ngành. Đến tháng Một năm nay, anh tiết lộ rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ hack điện thoại liên quan đến tống tiền và đe dọa đến đời tư. Vào thời điểm đó, nam diễn viên mô tả trải nghiệm này là "sống trong địa ngục". Jang Dong Joo chia sẻ rằng nhờ sự giúp đỡ của gia đình và người quen, anh đã trả được 3 tỷ won (52 tỷ đồng), nhưng vẫn còn nợ 800 triệu won (1,4 tỷ đồng), mặc dù anh khẳng định khoản nợ này là nợ cá nhân, không liên quan đến vụ hack điện thoại.

Hồi tháng Năm, anh vướng rắc rối với hacker, lâm cảnh nợ nần và tuyên bố giải nghệ. Ảnh: Starnews

Sau khi thông báo giải nghệ hồi tháng Năm, anh tự làm mới mình bằng cách trở thành người sáng tạo nội dung livestream trên TikTok. Buổi livestream đầu tiên của nam diễn viên được cho là đã thu về khoảng 20 triệu won (khoảng 380 triệu đồng) tiền quyên góp từ người xem. Trung bình, anh kiếm được khoảng 1 triệu won (19 triệu đồng) mỗi ngày thông qua TikTok Live.

Mặc dù đã tuyên bố giải nghệ, Jang Dong Joo cũng để ngỏ khả năng sự nghiệp diễn xuất của anh có thể chưa kết thúc hoàn toàn: “Sau khi hoàn thành mọi trách nhiệm, nếu có cơ hội, tôi cũng muốn trở lại với vai trò diễn viên Jang Dong Joo”. Bước chuyển mình ngoạn mục của nam diễn sinh năm 1994 hiện khiến cư dân mạng vô cùng kinh ngạc và bàn tán không ngớt.

Jang Dong Joo sinh năm 1994, từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo