Danh thủ Hồng Sơn bị cắt sóng

Trong tập 4 series Why me call me by Fire? (chương trình tổng hợp hậu trường Anh trai vượt ngàn chông gai), 3 anh tài nói về khó khăn khi tham gia Công diễn 1.

So với các anh tài khác, cựu danh thủ Hồng Sơn ít có kinh nghiệm hát và biểu diễn. Anh tỏ ra lo lắng cho phần trình diễn Tỉnh thức sau giấc ngủ đông. Ban đầu, anh được giao phần hát bè và múa đương đại trên sân khấu. Phần biểu diễn sau đó bị lược bỏ do cấu trúc bài dài, nhiều chỗ chưa ổn.

"Trong phần trình diễn có đoạn tôi làm trụ để người con vươn lên. Nhưng khi tổng duyệt, đạo diễn, biên đạo cảm thấy không ổn. Chúng tôi bàn bạc phải hy sinh cắt bớt một phần. Tôi bị cắt một vài đoạn hát bè và đoạn múa đương đại. Đó là đoạn cả nhóm mong mỏi vì có sự liên kết trong bài hát", Hồng Sơn nói.

Cảnh múa đương đại của Hồng Sơn bị cắt.

Cựu danh thủ cho biết anh áp chế nỗi sợ độ cao trong Công diễn 1. Lần này, anh tài Hồng Sơn còn đọc rap, việc anh chưa làm suốt 53 năm qua.

Cùng là thành viên của Nhà Xuân hạ thu đông, Binz gặp sự cố cho phần nhảy. Trước đó, nam rapper nói điều khiến anh lo lắng nhất khi tham gia show Anh trai là vũ đạo.

Nhưng khi tiếp xúc vũ đạo, nam rapper dần nhận ra điều thích thú. "Vũ đạo hip hop không giống tôi ngoài đời nhưng vũ điệu mềm mại của múa đương đại gần với cá tính của tôi. Tôi rất thích tập múa, mỗi lần tập rất vui", Binz nói thêm.

Cường Seven ra Hà Nội để thu âm cùng NSND Tự Long.

Trong số 33 anh tài, NSND Tự Long gặp nhiều khó khăn do vướng công việc ở Hà Nội. Cường Seven, thủ lĩnh Nhà Sao sáng , cho biết trở ngại lớn của họ ở Công diễn 1 là thời gian và khoảnh khắc địa lý.

Để khắc phục khó khăn, Cường Seven tối ưu thời gian bằng cách bay ra Hà Nội, đưa NSND Tự Long đi thu âm.

"Lúc chuẩn bị tiết mục Trống cơm, tôi bay ra Hà Nội để cùng thu âm với anh Long. Làm về văn hóa rất khó. Chúng tôi phải cùng nghiên cứu, tìm hiểu tiểu tiết. Chúng tôi làm 8 bản demo mới cảm thấy hơi nhẹ nhõm", Cường Seven nói.

Sau cùng, nhóm của NSND Tự Long, Cường Seven và Soobin Hoàng Sơn gây ấn tượng mạnh với tiết mục Trống cơm. Trong chương trình, phần thi của Nhà Sao sáng chỉ đứng hạng 4. Tuy nhiên, tiết mục kết hợp chất liệu đương đại và truyền thống, tôn vinh văn hóa Việt giúp NSND Tự Long, Soobin và Cường Seven chiếm nhiều cảm tình của khán giả.