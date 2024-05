Đánh sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng do loạt thanh niên sinh năm 2000 vận hành

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài xác lập và đấu tranh thành công chuyên án triệt phá nhóm đối tượng “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh đã phát hiện có một số đối tượng có hành vi “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” trên địa bàn Tp Đồng Xoài và các tỉnh, thành trong cả nước. Trước tình hình đó, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài xác lập chuyên án đấu tranh.

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh cho biết: “Thủ đoạn của các đối tượng thường là đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho đối tượng với giá khoảng 500.000/1 tài khoản".

Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập Internet Banking, thẻ Sim điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng… cho đối tượng. Qua thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy đến 90% các đối tượng mua hoặc thuê tài khoản ngân hàng để sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đánh sập đường dây mua bán tài khoản ngân hàng

Qua công tác đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định được các đối tượng N.T.L, sinh năm 2000 và N.T.H.N, sinh năm 1989, cùng trú phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum; L.H.H, sinh năm 2000, trú xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; N.T.Đ, sinh năm 2000, trú phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; P.L.H.N, sinh năm 2001, trú xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; N.L.T.V, sinh năm 2000, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định trong đường dây này.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng đã thu thập, mua bán hơn 300 tài khoản ngân hàng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh thành trong cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác.

Tại Cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng 3/2023, N.T.L đến thành phố Hồ Chí Minh làm việc thì gặp một đối tượng tên Min (chưa rõ địa chỉ) là bạn học đại học ở thành phố Đà Nẵng. Min nói với N.T.L đăng ký 15 tài khoản ngân hàng đưa cho Min sử dụng trong vòng 3 tháng sẽ được nhận 6.500.000 đồng, sau đó, N.T.L đi đăng ký 15 tài khoản ngân hàng và bán cho Min. Sau đó, Min tiếp tục đề nghị N.T.L tìm người bán tài khoản thì sẽ được tiền hoa hồng 500.000 đồng/1 người, N.T.L đồng ý tham gia và giới thiệu thiệu N.T.Đ, P.H.N, N.L.T.V đăng ký 45 tài khoản ngân hàng bán cho Min. Sau đó, Min trả công cho N.T.L số tiền 1,5 triệu đồng. Đồng thời rủ N.T.Đ, P.H.N, N.L.T.V cùng tham gia với N.T.L, với nhiệm vụ được giao khi có người cần bán tài khoản ngân hàng thì dẫn xuống thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký tài khoản và giao lại cho Min.

N.T.L khai nhận khi tìm được người bán tài khoản sẽ kết bạn qua Zalo hoặc Telegram yêu cầu gửi ảnh chụp căn cước công dân để gửi cho Min kiểm tra, nếu đồng ý thì Min sẽ chuyển khoản trước cho N.T.L số tiền 1.000.000 đồng/người và yêu cầu người bán đến thành phố Hồ Chí Minh để đi đăng ký tài khoản, N.T.L thuê N.T.Đ, P.H.N, N.L.T.V đến chở người bán đi đăng ký một sim điện thoại và đến các ngân hàng để đăng ký tài khoản, yêu cầu đăng ký dịch vụ Mobile Banking, đặt mật khẩu đăng nhập theo yêu cầu của Min.

Sau khi mở tài khoản ngân hàng thành công thì N.T.Đ, P.H.N, N.L.T.V sẽ đi gặp Min để lấy điện thoại di động Smartphone để tải app Mobile Banking và nhập thông tin tài khoản và đưa lại cho Min. Sau khi nhận lại điện thoại, Min chuyển tiền cho N.T.L để trả cho người bán tài khoản và trả công cho N.T.Đ, P.H.N, N.L.T.V số tiền 500.000 đồng/người. Tất cả các tài khoản mua được Min thuê N.T.Đ, P.H.N, N.L.T.V mang đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để giao cho người mua sử dụng.

Trong khoảng thời gian này N.T.L cũng rủ thêm N.T.H.N và L.H.H đăng ký 30 tài khoản ngân hàng bán lại cho N.T.L. Đồng thời N.T.L rủ N.T.H.N và L.H.H tham gia giới thiệu người bán tài khoản ngân hàng để hưởng hoa hồng 500.000 đồng/1 người thì cả hai đồng ý. N.T.H.N và L.H.H phụ trách việc tìm kiếm người có nhu cầu bán tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước để giới thiệu cho N.T.L. Khi có người bán, N.T.H.N và L.H.H sẽ dẫn xuống thành phố Hồ Chí Minh giao cho N.T.Đ, P.H.N, N.L.T.V trực tiếp dẫn đi đăng ký tài khoản, rồi đưa cho Min và nhận tiền bán cũng như tiền hoa hồng.

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.

Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Xoài đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng N.T.L, N.T.H.N, L.H.H, N.T.Đ, P.L.H.N, N.L.T.V để điều tra về tội “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Riêng đối tượng Min hiện không có mặt tại nơi đăng ký thường trú và chưa xác định được nơi ở, Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh để điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.