Tìm kiếm “When the phone rings”, sao lại thành Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack)?

Bộ phim tình cảm của đài MBC - When the phone rings (Khi điện thoại đổ chuông), do Yoon Yeon Seok và Chae Soo Bin đóng chính, là cái tên gây bão nhất thời gian gần đây dù mới lên sóng được 2 tập đầu tiên.

Theo thống kê sau tập 2 phát sóng, When the phone rings lọt top 4 danh sách phim truyền hình hot nhất trên toàn cầu của Netflix. Bộ phim cũng lọt top 10 của 69 quốc gia, đoạt hạng 1 ở 31 quốc gia trong đó có: Việt Nam, Thái Lan, Brazil, Indonesia…

Trên mạng xã hội, khán giả dành không ít lời khen ngợi cho When the phone rings. Cách quay phim cuốn hút, khả năng diễn xuất tốt của Yoo Yeon Seok và sự kết hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính là yếu tố chính giúp phim thu hút khán giả.

Dẫu vậy, điểm khiến nhiều cư dân mạng tại Việt Nam không khỏi bất ngờ đó là Jack (J97) lại là cái tên nằm chễm chệ trên Google khi người dùng tìm kiếm từ khoá “When the phone rings”.

Cụ thể, chiều ngày 28/11, nhiều người dùng mạng xã hội tại Việt Nam cho biết khi tìm kiếm từ “When the phone rings”, kết quả trả về bất ngờ lại là cái tên Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack, J97).

Theo tìm hiểu, sự sai lệch về kết quả này xuất phát từ việc có người dùng đã tác động đến phần thông tin của phim trên Google.

“Những chủ đề phổ biến này trên Sơ đồ tri thức của Google về Trịnh Trần Phương Tuấn (When the Phone Rings) có thể giúp ích cho quá trình tìm kiếm của bạn”, Google cho biết.

Theo cập nhật đến tối 28/11, khi người dùng tìm kiếm từ khoá “When the phone rings”, kết quả trả về vẫn là Trịnh Trần Phương Tuấn (When the Phone Rings).

Trước đó, Nam ca sĩ Jack cũng bị anti-fan vào chỉnh sửa thông tin cá nhân trên Wikipedia sang những từ ngữ mang tính công kích.

Nhiều người nổi tiếng cũng từng lao đao khi bị antifan chỉnh sửa và thóa mạ trên Wikipedia như: Hoài Linh, Jack, Chi Pu, Hương Giang… Do là trang thông tin cộng đồng, cho phép người dùng đóng góp nội dung nên trang này thường xuyên bị một số người lợi dụng để sửa đổi thông tin nhằm công kích người khác.