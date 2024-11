Sau bức ảnh Sơn Tùng đi trà đá được gần 700.000 lượt yêu thích, từ khóa này bỗng có lượt tìm kiếm tăng dựng đứng

Sơn Tùng - MTP là cái tên chưa bao giờ hết hot ở showbiz Việt. Vào tối ngày 24/11, anh đã tham gia một show diễn tại Hà Nội và thu hút hàng chục nghìn người tập trung về Quảng trường Cách mạng tháng 8 - phố đi bộ Hồ Gươm. Ở phần trình diễn của mình, nam ca sĩ đã có màn hẹn hò trà đá vỉa hè vô cùng thú vị với người hâm mộ. “Thời tiết Hà Nội mùa này đẹp quá. Thời tiết này mà làm 1 ly trà đá ngồi vỉa hè thì sao ạ? Thì cháy chứ ạ? Ngày mai ai có thể ra uống trà đá vỉa hè với Sơn Tùng M-TP nào?", anh nói.

Nhiều người nghĩ rằng câu nói này của anh chỉ là bông đùa. Điều không ngờ, vào 12h trưa ngày 27/11, trên fanpage của mình, Sơn Tùng đã đăng tải hình ảnh đi trà đá vỉa hè trong tiết trời đầu đông của Hà Nội với dòng tâm sự “Đã bảo hẹn anh em hôm mê ở chỗ cũ rồi, cứ đinh ninh anh em hôm mê ra nên đã gọi hai ly trà đá chờ sẵn… Ai dè anh em hôm mê cho mình hôn mê luôn, leo cây luôn. Đi về".

Ngay lập tức, những bức ảnh này thu hút lượng tương tác “khủng”: Gần 700 nghìn người bày tỏ trạng thái cảm xúc, 46,5 nghìn lượt bình luận và 5,7 nghìn lượt chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình

Cùng với đó, nhiều người còn bắt trend đi trà đá cùng Sơn Tùng. Để tạo sự thú vị này, mọi người đã lấy ảnh của Sơn Tùng photoshop kèm hình ảnh của bản thân như thể đang đi trà đá với nam ca sĩ và đăng tải tràn ngập mạng xã hội.

Không chỉ có vậy, ngay sau bài đăng của Sơn Tùng, lượng tìm kiếm từ khóa “trà đá” bỗng gia tăng trên Google. Vào 15h ngày 27/11, mức độ quan tâm của người dùng liên quan đến từ khóa này đạt 97%. Cho đến 11h ngày hôm nay (28/11), tỷ lệ tìm kiếm từ khóa này vẫn đạt mức trên 80%. Tuy nhiên, sau 15h, tỷ lệ này bắt đầu giảm dần.

So sánh mức độ quan tâm của cụm từ “trà đá” trong vòng 7 ngày qua. Ảnh: Google Trend

Cũng theo thống kế của Google Trend, cụm từ có mức độ liên quan đến từ khóa “trà đá” chính là tên của nam ca sĩ sinh năm 1994 - Sơn Tùng.

Bên cạnh “trà đá”, cụm từ liên quan đến địa điểm của quán trà đá mà Sơn Tùng check-in cũng được quan tâm đặc biệt. Theo đó, quán trà đá này có vị trí nằm cạnh chùa Chân Tiên thuộc phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Cũng bởi thế, từ khóa “chùa Chân Tiên” có tỷ lệ mức độ quan tâm tăng dựng đứng, theo Google Trend.

So sánh mức độ quan tâm của cụm từ “chùa Chân Tiên” trong vòng 7 ngày qua. Ảnh: Google Trend

Cụ thể, bắt đầu từ 13h-14h ngày 27/11, mức độ tìm kiếm từ khóa “chùa Chân Tiên” tăng vọt và đạt mức 100%. Tuy nhiên sau đó, mức độ quan tâm bắt đầu giảm dần. Cũng như từ khóa “trà đá”, từ khóa này cũng có các chủ đề liên quan và cụm từ có liên quan là ca sĩ Sơn Tùng.

Ngay sau khi tìm ra địa điểm quán trà đá mà nam ca sĩ ghé qua, nhiều bạn trẻ đã đến đây để chụp hình, check-in. Quán nước trở thành nơi tập trung rất đông người. Đến chiều cùng ngày, quán nước phải đóng cửa theo yêu cầu của Công an phường Lê Đại Hành. Bởi lượng khách kéo đến quán chụp ảnh và ngồi tràn xuống lòng đường gây mất an ninh trật tự và không đảm bảo an toàn giao thông.