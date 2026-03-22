Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Cục CSGT Bộ Công an cho hay, trong 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 20/3 đến 7h30 ngày 21/3/2026), hệ thống camera AI của Cục CSGT đã ghi nhận hàng chục nghìn phương tiện lưu thông, kịp thời phát hiện nhiều hành vi vi phạm tại các nút giao đô thị, đồng thời góp phần kiểm soát tốt tình hình trên các tuyến cao tốc.

Nổi bật là phát hiện hàng loạt trường hợp vi phạm tại các nút giao (không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, sai làn).

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 21-03-2026 06:40:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 21BA11630 Trắng 2 21-03-2026 06:40:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T112554 Trắng 3 21-03-2026 06:33:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z127808 Trắng 4 20-03-2026 16:53:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9P14595 Trắng 5 20-03-2026 16:48:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F67415 Trắng 6 20-03-2026 16:38:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 72E139982 Trắng 7 20-03-2026 16:34:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28H120380 Trắng 8 20-03-2026 16:30:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 59P236961 Trắng 9 20-03-2026 16:22:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B167716 Trắng 10 20-03-2026 16:21:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L195147 Trắng 11 20-03-2026 16:03:38 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y590990 Trắng 12 20-03-2026 15:27:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N192356 Trắng 13 20-03-2026 15:21:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 85B278768 Trắng 14 20-03-2026 15:00:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 11118 Trắng 15 20-03-2026 14:58:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V753649 Trắng 16 20-03-2026 14:56:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P173021 Trắng 17 20-03-2026 14:56:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L150638 Trắng 18 20-03-2026 14:31:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89F40473 Trắng 19 20-03-2026 14:22:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18GA08100 Trắng 20 20-03-2026 14:18:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E269271 Trắng 21 20-03-2026 13:59:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P23672 Trắng 22 20-03-2026 13:50:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28F104179 Trắng 23 20-03-2026 13:22:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 531880738 Trắng 24 20-03-2026 12:33:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD01094 Trắng 25 20-03-2026 12:33:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z52666 Trắng 26 20-03-2026 12:32:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC16847 Trắng 27 20-03-2026 11:39:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S197602 Trắng 28 20-03-2026 11:04:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L12247 Trắng 29 20-03-2026 10:05:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P199853 Trắng 30 20-03-2026 08:52:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AD18562 Trắng 31 20-03-2026 08:39:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H80850 Trắng 32 20-03-2026 07:45:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC43644 Trắng 33 20-03-2026 07:45:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S207090 Trắng 34 20-03-2026 17:25:44 Chạy sai làn đường Ô tô con 30G87106 Trắng

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, lỗi đi sai làn theo Nghị định 168