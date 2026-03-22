Tông vào lan can cửa hầm đường bộ trên quốc lộ ở Huế, 2 người đi xe máy tử nạn

Lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô ( TP Huế ) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 4h52 cùng ngày, tại Km 1+600 đường dẫn phía Bắc hầm Phú Gia (thuộc thôn Phú Gia, xã Chân Mây - Lăng Cô), anh N.V.T. (SN 2005, trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế) lái xe mô tô mang biển kiểm soát 75AC-03x.xx, lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng. Trên xe lúc này chở theo chị T.T.N.H. (SN 2012, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực trên, phương tiện do anh T. lái tự gây tai nạn , tông vào lan can dành cho người đi bộ ở phía phải, ngay cửa hầm Phú Gia.

Cả anh T. và chị H. tử vong tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây gần 1 tháng, tại TP Huế cũng xảy ra vụ xe máy chở 3 tự gây tai nạn lúc rạng sáng, 2 người tử vong tại chỗ. Theo đó, lúc 1h53 phút ngày 1/2 , T (15 tuổi, học sinh lớp 9) lái xe máy chở theo H.T.K (17 tuổi), Đ.S (19 tuổi, cùng ngụ TP Huế) tự gây tai nạn. Vụ tai nạn làm T và S tử vong tại chỗ. Riêng H.T.K bị thương nặng, cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hôm qua, lãnh đạo UBND xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 thanh niên tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 15 phút tại đường bê tông ở thôn Xuân Mỹ, xã Tuy Phước Bắc.

Thời điểm trên, Nguyễn Văn L. (SN 1997, trú thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) điều khiển xe máy hiệu Exciter mang biển số 77G1-967xx chở theo Đỗ Văn T. (SN 1997, ở cùng địa chỉ). Khi đến đoạn đường trên thì tông vào trụ cổng nhà dân bên đường. L. tử vong sau khi được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, T. bị thương.

Theo nhận định ban đầu, L. lái xe không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát khi qua đoạn đường cong nên tự gây tai nạn.