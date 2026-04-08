Danh sách đồng hồ bạc tỷ của tuyển Việt Nam: Quang Hải vẫn quá đẳng cấp, Văn Hậu - Văn Lâm "bám đuổi sát sao"

Vừa qua, thông tin cầu thủ Đỗ Duy Mạnh báo mất chiếc đồng hồ Audemars Piguet giá trị gây xôn xao. Sự cố này không chỉ khiến netizen tiếc nuối cho món tài sản giá trị của nam trung vệ, mà còn vô tình mở ra một góc nhìn thú vị về "vũ trụ" cỗ máy thời gian trên cổ tay dàn siêu sao tuyển Việt Nam. Trong giới quần đùi áo số, đồng hồ từ lâu đã không còn là vật xem giờ thuần túy, mà là món phụ kiện được các chân sút đầu tư mạnh tay để khẳng định gu thẩm mỹ cá nhân và đẳng cấp tiêu tiền ngoài sân cỏ.

Đỗ Duy Mạnh: Sự chững chạc, khiêm nhường của một trung vệ

Chiếc đồng hồ mà Đỗ Duy Mạnh vô tình đánh mất thuộc dòng Royal Oak Offshore - một biểu tượng thực sự trong phân khúc thể thao xa xỉ đến từ Audemars Piguet. Phiên bản này sở hữu đường kính mặt lên tới 43mm, một kích thước khá "khủng" thể hiện sự gai góc, kết hợp giữa vỏ thép không gỉ và vành bezel bằng ceramic đen giúp tăng khả năng chống trầy xước.

Với mức giá dao động từ 1 - 1,5 tỷ đồng, thiết kế góc cạnh và đầy năng động này cực kỳ ăn rơ với hình ảnh mạnh mẽ của Duy Mạnh trên sân bóng. Món quà "bạc tỷ" mà bà xã Quỳnh Anh chọn tặng nam cầu thủ từ năm 2022 thường xuyên đồng hành cùng anh trong những khoảnh khắc đời thường lẫn các sự kiện quan trọng. Dù sở hữu món đồ có giá trị bằng cả một gia tài, nam trung vệ vẫn luôn được nhận xét là có phong cách chững chạc, ưu tiên sự bền bỉ và tính ứng dụng cao thay vì phô trương.

Chiếc Audemars Piguet thể thao của Đỗ Duy Mạnh.

Nguyễn Quang Hải: "Tay chơi" thứ thiệt

Nếu Duy Mạnh mang nét thể thao truyền thống thì Quang Hải lại cho thấy một sự "chịu chơi" lấn lướt hơn hẳn. Nam tiền vệ sở hữu bộ sưu tập đồng hồ đồ sộ, nổi bật nhất phải kể đến chiếc Patek Philippe Nautilus 5712R - mẫu đồng hồ "Holy Grail" (Chén Thánh) luôn thể hiện sự đẳng cấp cho bất kỳ ai sở hữu gia tài này trên tay. Siêu phẩm này sở hữu lớp vỏ vàng hồng ấm áp cùng các chức năng phức tạp như lịch tuần trăng, thường xuyên giữ mức giá cực cao trên thị trường thứ cấp, dao động khoảng 4 - 6 tỷ đồng.

Bước chân vào con đường khẳng định đẳng cấp qua đồng hồ xa xỉ, Quang Hải không thể thiếu một chiếc Patek Philippe Nautilus.

Độ "khét" của Quang Hải còn nằm ở việc anh không ngại thử nghiệm những phong cách đòi hỏi sự tự tin cao như chiếc Cartier Santos de Cartier phiên bản nạm kim cương lấp lánh trị giá khoảng 630 triệu đồng. Việc chọn một thiết kế trang sức cầu kỳ như vậy minh chứng cho tư duy thẩm mỹ sang trọng và có phần hào nhoáng của nam cầu thủ. Ngoài ra, trong ngày cưới của mình anh còn sử dụng thêm mẫu Rolex Datejust Wimbledon có giá khoảng 526 triệu đồng với mặt số xám và cọc số La Mã xanh lá đặc trưng. BST của số 19 còn có sự xuất hiện của các "vệ tinh" đình đám như Hublot Big Bang Steel Diamonds (hơn 400 triệu đồng) hay Rolex Yacht-Master 40...

Chiếc Rolex khá cổ điển mà Quang Hải mang trong ngày lễ dạm ngõ.

Ở bữa tiếc chính, nam cầu thủ thể hiện gu thời trang qua chiếc Cartier Santos de Cartier phiên bản nạm full kim cương.

Hublot Big Bang Steel Diamonds được Quang Hải sử dụng từ rất lâu.

Đặng Văn Lâm: Sự lịch lãm của một "quý ông" sân cỏ

Thủ thành Đặng Văn Lâm lại mang đến một thái cực khác: sự lịch lãm của một "gentleman" thực thụ. Tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2023, Lâm "Tây" đã ghi điểm tuyệt đối khi diện chiếc Rolex Datejust 41mm có giá khoảng 450 triệu đồng. Đây là mẫu thiết kế kinh điển, toát lên vẻ quyền quý nhưng vẫn đủ tinh tế để kết hợp với những bộ suit cắt may chỉn chu.

Sự lịch lãm của Đặng Văn Lâm không thể phù hợp hơn với Rolex Datejust.

Sự phá cách trong gu thời trang của Văn Lâm còn nằm ở chiếc BVLGARI Octo Finissimo trị giá khoảng 900 triệu đồng. Với độ mỏng kỷ lục và thiết kế bát giác mang đậm hơi thở kiến trúc Ý, đây là mẫu đồng hồ cho thấy một tư duy nghệ thuật rất riêng của nam thủ môn. Bên cạnh đó, anh cũng không bỏ qua dòng Hublot Big Bang Steel có giá khoảng 350 triệu đồng mẫu thiết kế dây cao su khỏe khoắn, cực kỳ phù hợp cho những buổi dạo phố hay tập luyện năng động.

BVLGARI Octo Finissimo.

Hublot Big Bang Steel.

Đoàn Văn Hậu: Sành điệu và bắt nhịp xu hướng

Đoàn Văn Hậu thường xuyên xuất hiện với những mẫu đồng hồ thuộc hàng "best-seller" trên toàn cầu. Gây chú ý nhất là chiếc Rolex GMT-Master II vành "Pepsi" với hai màu xanh - đỏ đặc trưng có giá thị trường khoảng 600 triệu đồng. Đây là mẫu thiết kế được rất nhiều ngôi sao bóng đá thế giới ưa chuộng bởi vẻ ngoài thể thao nổi bật và tính đa dụng.

Rolex GMT-Master II "Pepsi" được giới cầu thủ ưa chuộng.

Nam hậu vệ cũng sở hữu một phiên bản Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding, thanh thoát hơn mẫu của Duy Mạnh, với giá trị hơn 1 tỷ đồng. Trong các sự kiện cần sự lịch lãm, Văn Hậu thường chọn chiếc Rolex Datejust mặt Chocolate hơn 500 triệu đồng, một tông màu ấm áp rất hợp với phong cách trẻ trung của anh. Thú vị hơn, bộ sưu tập của Văn Hậu còn có những làn gió mới như chiếc Tsar Bomba (khoảng 60 triệu đồng) hay mẫu Philippe Auguste Tourbillon Limited (75 triệu đồng), minh chứng cho sự đa dạng và không ngại thử nghiệm những thương hiệu khác nhau.

Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding.

Tsar Bomba và Philippe Auguste Tourbillon Limited mang đến cho Văn Hậu hình ảnh năng động và cá tính.

