4 xu hướng quần dài nhìn là mê của mùa hè 2026

Mùa hè 2026 chứng kiến sự lên ngôi của những thiết kế quần dài mang tinh thần thoải mái nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ cao. Không còn bị gò bó trong những phom dáng cứng nhắc, các xu hướng năm nay hướng đến sự linh hoạt, dễ mặc và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ công sở đến dạo phố. Dưới đây là 4 kiểu quần dài đang được ưa chuộng nhất, hứa hẹn sẽ "phủ sóng" tủ đồ của nhiều tín đồ thời trang.

Quần âu ống suông

Quần âu ống suông tiếp tục giữ vững vị thế là món đồ "must-have" trong mùa hè năm nay. Với thiết kế ống thẳng, không bó sát, kiểu quần này mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân một cách tinh tế.

Điểm đáng chú ý trong năm 2026 là chất liệu của quần âu được cải tiến đáng kể. Những loại vải nhẹ, thoáng khí như linen pha hoặc polyester cao cấp giúp người mặc không cảm thấy bí bách trong thời tiết nóng. Bảng màu cũng trở nên đa dạng hơn, từ các tông trung tính quen thuộc như đen, be, xám đến những gam màu pastel dịu mắt.

Quần âu ống suông dễ dàng kết hợp với áo sơ mi, áo thun hoặc thậm chí là áo hai dây để tạo nên phong cách vừa thanh lịch vừa hiện đại. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn cân bằng giữa vẻ ngoài chuyên nghiệp và sự thoải mái trong mùa hè.

Quần cạp chun

Nếu như trước đây quần cạp chun thường gắn liền với phong cách ở nhà hoặc thể thao, thì năm 2026 đã chứng minh điều ngược lại. Kiểu quần này đang trở thành một trong những xu hướng nổi bật nhờ sự tiện lợi và tính ứng dụng cao.

Thiết kế cạp chun giúp người mặc dễ dàng vận động mà không bị gò bó, đặc biệt phù hợp với những ngày hè oi bức. Ngoài ra, các nhà thiết kế cũng khéo léo nâng cấp kiểu dáng bằng cách sử dụng chất liệu mềm mại như cotton, lụa hoặc vải đũi, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

Quần cạp chun năm nay không còn đơn điệu mà được biến tấu với nhiều kiểu ống khác nhau, từ ống rộng, ống suông đến ống hơi bo nhẹ. Bạn có thể phối chúng với áo croptop, áo tank top hoặc blazer mỏng để tạo nên tổng thể vừa năng động vừa thời trang.

Quần jeans xanh ống suông

Không nằm ngoài dự đoán, quần jeans xanh ống suông tiếp tục "làm mưa làm gió" trong mùa hè 2026. Sau thời gian dài nhường chỗ cho các thiết kế skinny, kiểu jeans này đã trở lại với diện mạo mới mẻ và dễ mặc hơn bao giờ hết.

Điểm mạnh của quần jeans ống suông nằm ở khả năng phù hợp với nhiều dáng người. Phom dáng rộng vừa phải giúp che khuyết điểm tốt, đồng thời mang lại vẻ ngoài trẻ trung, phóng khoáng. Màu xanh denim cổ điển vẫn chiếm ưu thế, nhưng các phiên bản wash nhẹ, bạc màu hay có hiệu ứng vintage cũng được ưa chuộng.

Một trong những cách phối đồ phổ biến là kết hợp quần jeans ống suông với áo phông basic và giày sneaker, đơn giản nhưng luôn hiệu quả. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử mix cùng áo sơ mi oversized hoặc áo hai dây để tạo phong cách cá tính hơn.

Quần trắng

Quần trắng là xu hướng không thể thiếu mỗi khi hè đến, và năm 2026 cũng không ngoại lệ. Màu trắng mang lại cảm giác mát mẻ, sạch sẽ và đặc biệt dễ phối đồ, giúp tổng thể trang phục trở nên sáng sủa và tinh tế hơn.

Điểm khác biệt của mùa hè năm nay nằm ở sự đa dạng trong kiểu dáng. Từ quần trắng ống rộng, ống suông đến quần dáng tailored, tất cả đều được ưa chuộng. Chất liệu cũng được chú trọng hơn, ưu tiên các loại vải có độ đứng form nhưng vẫn thoáng nhẹ.

Quần trắng có thể kết hợp với hầu hết các màu sắc khác, từ tông trung tính đến màu sắc nổi bật. Một chiếc áo màu pastel hoặc áo in họa tiết sẽ là lựa chọn hoàn hảo để tạo điểm nhấn.

