Vương Bình “khuấy động” sự kiện HUGO, chính thức mở màn chiến dịch “Red Means GO” tại Việt Nam

Không chỉ góp mặt với vai trò khách mời, Vương Bình còn mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc, cùng loạt gương mặt cá tính góp phần lan tỏa tinh thần táo bạo, tự do thể hiện bản thân mà HUGO theo đuổi.

Lấy sắc đỏ đặc trưng làm điểm nhấn chủ đạo, không gian sự kiện được thiết kế như một tuyên ngôn thị giác mạnh mẽ, truyền tải thông điệp “Red Means GO” - màu đỏ của HUGO không phải là dấu hiệu của sự dừng lại, mà là lời kêu gọi hành động, bứt phá và dám tiến về phía trước. Đây cũng chính là tinh thần xuyên suốt mà HUGO theo đuổi: trẻ trung, táo bạo và không ngại khác biệt.

Sự kiện thu hút nhiều gương mặt trẻ nổi bật từ nhiều lĩnh vực

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ đầy năng lượng và cá tính, trong đó nổi bật là “anh trai” Vương Bình, producer Kewtiie và cầu thủ bóng rổ Caleb Nguyễn. Các khách mời xuất hiện trong những thiết kế mới nhất từ bộ sưu tập Xuân Hè 2026, thể hiện phong cách cá nhân và câu chuyện riêng của mình thông qua thời trang.

“Anh trai” Vương Bình là khách mời đặc biệt của sự kiện ra mắt BST Xuân Hè 2026 vừa qua của HUGO

Vương Bình đã mang đến một phần trình diễn giàu cảm xúc với các ca khúc quen thuộc như "Thành phố phía đông", "Thanh tân" và "Có hẹn với thanh xuân", góp phần khuấy động không khí và kết nối trực tiếp với khán giả trẻ có mặt tại sự kiện

Ngoài ra, sự kiện còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong cộng đồng sáng tạo và mạng xã hội như Bá Tùng, Phương Nam, Đồng Huy, Trương Hoàng Long… tạo nên một không gian giao thoa giữa thời trang, âm nhạc và tinh thần sống hiện đại.

Producer Kewtiie - tác giả của rất nhiều bản “hit” - xuất hiện tại sự kiện với bộ đồ phối tông đỏ rượu đen nổi bật

Bá Tùng chọn một set đồ “ton-sur-ton” mang phong cách thể thao để mix với áo sơ mi và cà-vạt cực kỳ cá tính

Caleb Nguyễn trong trang phục phối motif các họa tiết sọc rất tinh tế mang phong cách thể thao năng động

Đồng Huy “nuốt trọn” set đồ áo blazer phối sơ mi và quần denim đậm chất HUGO

Tùng Dương, Đồng Huy, Việt Khánh, Phương Nam - 4 người với 4 cá tính khác biệt được lột tả qua trang phục của HUGO

Bên cạnh đó, HUGO còn mang đến trải nghiệm tương tác độc đáo khi khách tham dự có thể nhận những thông điệp cá nhân hóa thể hiện tinh thần “Red Means GO”, được viết tay theo phong cách graffiti đầy phóng khoáng. Hoạt động này không chỉ tạo điểm nhấn sáng tạo mà còn khuyến khích mỗi cá nhân tự tin thể hiện bản thân theo cách riêng của mình.

HUGO biến những thông điệp thể hiện sự quan ngại thành động lực thúc đẩy hành động

Thông qua chiến dịch “Red Means GO” và bộ sưu tập Xuân Hè 2026, HUGO một lần nữa khẳng định vị thế của mình như một thương hiệu không ngừng thúc đẩy tinh thần tự do biểu đạt và đổi mới. Với HUGO, thời trang không chỉ là trang phục, mà còn là công cụ để mỗi cá nhân dám bước qua giới hạn, bắt đầu hành trình của riêng mình – ngay lúc này.

Thương hiệu HUGO được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

