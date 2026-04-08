4 mẫu giày đi dạo phố hay du lịch đều phù hợp

Khi chuẩn bị cho những buổi dạo phố hay các chuyến du lịch, việc lựa chọn giày dép phù hợp luôn là yếu tố quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ. Một đôi giày đẹp không chỉ giúp hoàn thiện trang phục mà còn mang lại cảm giác thoải mái để bạn tự tin di chuyển suốt cả ngày dài. Dưới đây là bốn mẫu giày vừa thời trang, vừa tiện dụng, dễ dàng đồng hành cùng bạn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Dép lê bản to

Dép lê bản to đang trở thành một trong những xu hướng nổi bật trong vài năm gần đây. Với thiết kế đơn giản nhưng cá tính, kiểu dép này mang lại cảm giác thoải mái tối đa nhờ phần quai ngang rộng, ôm bàn chân. Ưu điểm lớn nhất của dép lê bản to là dễ mang, dễ tháo và phù hợp với nhiều phong cách trang phục khác nhau.

Bạn có thể kết hợp dép lê bản to với quần short, váy maxi hoặc quần jeans ống rộng để tạo nên vẻ ngoài năng động, hiện đại. Khi đi dạo phố, kiểu dép này giúp bạn di chuyển nhẹ nhàng mà không bị gò bó. Trong các chuyến du lịch, đặc biệt là khi cần di chuyển nhiều hoặc đi biển, dép lê bản to càng phát huy lợi thế vì sự tiện lợi và thoáng mát. Tuy nhiên, bạn nên chọn những đôi có đế êm và độ bám tốt để tránh trơn trượt khi đi lâu.

Dép xỏ ngón

Dép xỏ ngón là lựa chọn quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời. Với thiết kế tối giản, nhẹ nhàng, kiểu dép này đặc biệt phù hợp với những ngày hè nóng bức hoặc những chuyến du lịch biển. Cảm giác thoáng chân mà dép xỏ ngón mang lại là điều khó có loại giày nào thay thế được.

Không chỉ dừng lại ở phong cách casual, dép xỏ ngón ngày nay còn được biến tấu với nhiều chất liệu và kiểu dáng tinh tế hơn như da mềm, đế cao hoặc có thêm chi tiết trang trí. Nhờ đó, bạn hoàn toàn có thể kết hợp chúng với váy dài, jumpsuit hoặc thậm chí là trang phục mang hơi hướng thanh lịch mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, thoải mái.

Khi sử dụng dép xỏ ngón trong những chuyến đi dài, bạn nên ưu tiên các thiết kế có phần kẹp mềm mại, không gây đau hoặc trầy xước da. Điều này giúp đảm bảo trải nghiệm di chuyển dễ chịu, đặc biệt khi bạn phải đi bộ nhiều.

Giày búp bê gắn nơ

Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn nữ tính nhưng vẫn tiện dụng, giày búp bê gắn nơ chắc chắn là gợi ý đáng cân nhắc. Với kiểu dáng nhỏ gọn, ôm chân và điểm nhấn là chiếc nơ xinh xắn, mẫu giày này mang lại vẻ ngoài dịu dàng, thanh lịch mà không kém phần trẻ trung.

Giày búp bê rất dễ phối đồ, từ váy hoa nhẹ nhàng đến quần âu hay chân váy công sở. Khi đi dạo phố, bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhờ phần đế thấp và thiết kế ôm chân vừa phải. Trong những chuyến du lịch, đặc biệt là khi cần di chuyển ở những nơi đông người hoặc tham quan các địa điểm mang tính văn hóa, giày búp bê giúp bạn giữ được vẻ ngoài chỉn chu mà vẫn giữ sự tiện lợi.

Sandal

Sandal là lựa chọn cân bằng hoàn hảo giữa thời trang và tính ứng dụng. Với thiết kế mở, nhiều dây hoặc quai đan xen, sandal mang lại sự thoáng mát nhưng vẫn giữ được độ chắc chắn khi di chuyển. Đây là kiểu giày phù hợp với cả những buổi dạo phố lẫn các chuyến du lịch dài ngày.

Một trong những ưu điểm nổi bật của sandal là sự đa dạng về kiểu dáng: từ sandal đế bệt, sandal đế xuồng đến sandal cao gót. Nhờ vậy, bạn có thể dễ dàng lựa chọn mẫu phù hợp với nhu cầu và phong cách cá nhân. Khi kết hợp với váy maxi, váy ngắn hoặc quần culottes, sandal giúp tạo nên vẻ ngoài phóng khoáng, thời thượng.

Đối với các chuyến du lịch cần đi bộ nhiều, sandal đế thấp với quai chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, sandal đế xuồng hoặc có thiết kế nổi bật lại phù hợp hơn với những buổi dạo phố nhẹ nhàng hoặc chụp ảnh. Điều quan trọng là bạn nên chọn sandal có độ ôm chân tốt và chất liệu bền để đảm bảo sự thoải mái trong suốt hành trình.

Ảnh: Instagram