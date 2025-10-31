Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 30/10, TAND TP Hà Nội bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tại khách sạn Pullman, Hà Nội). Sau khi chất vấn các bị cáo bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc, HĐXX chuyển sang xét hỏi những "con bạc" đã "nướng" từ vài chục triệu đến cả chục tỷ đồng vào King Club.

Nữ bị cáo Trần Minh Sự (62 tuổi, ở Hà Nội) thừa nhận đã đánh bạc 86 lần trong khoảng thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 6/2024, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc 3 triệu USD (gần 79 tỷ đồng), lần chơi nhiều nhất hơn 131.000USD (tương đương 3 tỷ đồng).

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nam Anh/ Dân trí)

Tuy nhiên, bà Sự khai lần nhiều nhất bị cáo mang tiền đi đánh bạc chỉ khoảng khoảng 100 triệu đồng, sau khi thoát ra rồi vào lại nhiều trò, số tiền cộng dồn trở thành hàng tỷ đồng. Bị cáo nói, mục đích chơi để giải trí vì tuổi đã cao, nhàn rỗi, ở nhà không có gì làm nên mới có hành động sai lầm.

Trong khi đó, bị cáo Lê Thị Nga (57 tuổi, ở Hà Nội) khai lý do biết đến King Club là hay ship hàng tới khách sạn Pullman. Tại King Club, bà Nga đã đánh bạc 73 lần với tổng số tiền hơn 741.000 USD (hơn 19 tỷ đồng), thua hơn 12.000 USD (hơn 315 triệu đồng).

Còn bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, ở Hà Nội) cho biết từng đến tầng 1 khách sạn Pullman uống cà phê với bạn và được mọi người nói cho biết có trò chơi trúng thưởng tại King Club.

Đầu năm 2022, bà Mai mở thẻ chơi tại sòng bạc này, mỗi lần đi đánh bạc, bà Mai mang theo khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, hệ thống ghi nhận bị cáo này đánh bạc 67 lần, tổng số tiền gần 10 triệu USD (hơn 263 tỷ đồng), lần chơi nhiều nhất là hơn 595.000 USD, tương đương hơn 14 tỷ đồng.

Về nguồn tiền đánh bạc, bà Mai khai là tiền kinh doanh tích lũy từ năm 2020, sau khi nghỉ hưu thì đi chơi.

Liên quan đến sự việc, Báo Giáo dục và thời đại cũng cho hay, bị cáo lớn tuổi nhất là phụ nữ 73 tuổi (Hà Nội), đánh bạc 80 lần, tổng gần 9 tỷ đồng. Trẻ nhất là thanh niên 23 tuổi, đánh bạc 3 lần, tổng 170 triệu đồng. Tổng số tiền cộng dồn người chơi đã “đốt” vào King Club, được xác định gần 107 triệu USD, tương đương hơn 2.570 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, người chơi nhiều nhất đã chi tới hơn 16,3 triệu USD (khoảng 430 tỷ đồng) là bị cáo Bùi Văn Huynh, 47 tuổi (Hải Dương cũ). Huynh là lao động tự do, mở thẻ từ 20/7/2023, nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định được các lần đánh bạc trong giai đoạn từ 7/2 đến 21/6/2024.

Trong 136 ngày đó, bị cáo đánh bạc 34 lần, lần nhiều nhất là 1,7 triệu USD (hơn 41 tỷ đồng, theo quy đổi USD tại thời điểm điều tra). Lần Huynh chơi ít nhất là 11.800 USD (tương đương 284 triệu đồng).

Số tiền này gấp 4,4 lần thu nhập bình quân một năm của người Việt Nam vào năm 2024 (64,8 triệu đồng, theo số liệu Tổng cục Thống kê). Hoặc nếu quy đổi ra vàng sẽ tương đương gần 4 cây vàng vào thời điểm bị điều tra, tháng 6/2024. Tổng tiền Huynh thua là gần 964.000 USD, hơn 23 tỷ đồng.

Để được chơi, Bùi Văn Huynh phải mở thẻ thành viên bằng số căn cước công dân, nhưng đứng tên giả là “Mr Calla”.

Trong vụ án này, có 136 người bị cáo buộc đánh bạc, thuộc nhiều thành phần, trong đó có 7 cựu cán bộ, lãnh đạo thuộc tỉnh Phú Thọ (cũ), một cựu phó hiệu trưởng trường đại học, 2 ca sĩ, một luật sư, một bác sĩ, 2 tổng giám đốc doanh nghiệp, 4 tài xế, còn lại là kinh doanh, lao động tự do.