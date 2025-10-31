Mua hàng trên 5 triệu đồng thanh toán tiền mặt có được tính chi phí hợp lý khi tính thuế?

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết mặt hàng thức ăn chăn nuôi thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nên không phát sinh khấu trừ thuế đầu vào. Tuy nhiên, trong quá trình mua hàng, công ty có một số hóa đơn giá trị trên 5 triệu đồng được thanh toán bằng tiền mặt và băn khoăn liệu các hóa đơn này có được tính là chi phí hợp lý, hợp lệ khi hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay không.

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, quy định:

"Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

"Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

… Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật về hóa đơn; hóa đơn này nếu có giá trị dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn này và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt của doanh nghiệp để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế…"".

Tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1/10/2025), quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

"Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ các khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả khoản chi phí bổ sung được trừ theo tỷ lệ phần trăm tính trên chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế liên quan đến hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp;

b) Khoản chi thực tế phát sinh khác, bao gồm:

… c) Các khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

… q) Các khoản chi khác...".

Căn cứ các quy định nêu trên và nội dung vướng mắc, do người nộp thuế không nêu cụ thể thời điểm phát sinh và tính hợp pháp của hóa đơn nên cơ quan thuế chưa có đầy đủ căn cứ để trả lời chính sách.

Do đó, trường hợp các khoản chi phí phát sinh trước ngày 1/10/2025, nếu các khoản chi này có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp các khoản chi phí phát sinh từ ngày 1/10/2025, nếu các khoản chi này có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Đơn vị căn cứ các quy định pháp luật hiện hành về thuế vào từng thời điểm và tình hình phát sinh các khoản chi thực tế để xác định chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cho hợp lý và đúng quy định.