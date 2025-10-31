Cảnh tượng xót xa sau 3 đêm chạy lụt trở về: Nhà cửa nhuộm bùn, xơ xác

Nhiều đoạn trong tổ Phong Nam nước vẫn chưa rút hết, người dân vẫn tiếp tục phải vật lộn với nước bùn. "Đêm qua tôi nghe nước rút đã đi về, nhưng đứng đầu xóm thấy nước vẫn còn trên đường, lội vào không được, trời thì tối đen nên phải quay ngược ra lại. Sáng nay về không biết bắt đầu từ đâu trong ngôi nhà ngập ngụa bùn đất", một người dân chia sẻ.