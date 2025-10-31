Ngày 31/10, nước lũ tại Đà Nẵng đã rút mạnh, những thôn xóm, khu dân cư lấm lem bùn đất, người dân rụng rời vì trận lũ vừa lớn vừa dai để lại thiệt hại quá nặng nề.
Cảnh tượng xót xa sau 3 đêm chạy lụt trở về- Nhà cửa nhuộm bùn, xơ xác
Nhà cửa xơ xác, nhuộm màu bùn đỏ sau ba, bốn ngày trời bị lũ ngâm. Đêm 30/10, nước bắt đầu rút. Những hộ có người ở nhà tranh thủ đuổi bùn non theo nước, còn những nhà di tản đến sáng 31/10 mới trở về oằn mình cào hết bùn ra. Ảnh: Thanh Hiền.
Nhà chị Thảo Vân (tổ Phong Nam) ngập gần ngang cổ. Chị Vân cùng các con chạy lụt từ hôm 28/10 sau khi bưng được ti vi lên gác. Bên dưới tủ bàn, sách vở, bếp núc... bị nước nhấn chìm. "Sáng nay mấy mẹ con tôi mới về, nhìn nhà cửa tơi bời lại không có điện, nước để dọn dẹp. Chưa bao giờ tôi phải đối mặt với cảnh tượng như thế này", chị mệt mỏi.
Nước lũ xô lệch bàn ghế, đồ đạc trong nhà chị Bích Vy. Mấy hôm trước, chồng chị đã kê đồ cao hơn 1 mét, cả nhà nghĩ bụng mức này đã an toàn. Nhưng ngờ đâu nước vào nhà gần ngang cổ.
Mực nước ngập lên nửa chiếc ti vi, đành phải bỏ. Tủ lạnh, bàn ghế, giường nệm...cũng tan hoang.
Theo bà con, mức ngập lũ chỉ thua năm 1999. Những nhà xây nền móng cao cũng không thoát ngập trong đợt lũ này.
Nhà chị Thu Tuyền vẫn còn nước trong phòng ngủ. Sau ba đêm sơ tán trở về, chỉ còn chiếc tủ lạnh mua trả góp chưa xong là khô ráo. Chị nghẹn ngào, bất lực vì đến cả quần áo của con cũng nhuộm bùn. "Nước lên nhanh lắm. Tôi đi làm về cuống cuồng dọn được gì thì dọn rồi đi sơ tán gấp. Giờ trong phòng ngủ cả tủ áo quần, chăn chiếu, bàn ghế.. cũng tan hoang hết rồi", chị xót xa.
Người dân thất thần, mệt mỏi sau cơn lũ dữ.
Cảnh tượng khi lũ rút. Ngoài thiệt hại tài sản nặng nề, bà con còn phải đối mặt với bùn non đóng lớp. Trong khi khu vực này hiện chưa có điện, nước.
Dọn bùn sau khi lũ rút rất cực nhưng phải tranh thủ khi bùn chưa khô.
Một nhà dân đi sơ tán chưa về, trong khi nước đã rút và để lại lớp bùn vàng quạch trước sân.
Nhiều đoạn trong tổ Phong Nam nước vẫn chưa rút hết, người dân vẫn tiếp tục phải vật lộn với nước bùn. "Đêm qua tôi nghe nước rút đã đi về, nhưng đứng đầu xóm thấy nước vẫn còn trên đường, lội vào không được, trời thì tối đen nên phải quay ngược ra lại. Sáng nay về không biết bắt đầu từ đâu trong ngôi nhà ngập ngụa bùn đất", một người dân chia sẻ.
Cả xóm ướt nhẹp, nhà nhà xịt rửa, quét dọn từ trong ra ngoài ngõ.
Dọn lũ chưa xong, bà con lại tiếp tục lo vì dự báo từ 1 - 3/11 Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-350mm, có nơi trên 500mm.
Hàng loạt xe máy chìm nghỉm trong trận ngập không ngờ tới. Anh Phạm Công Hiền kể hơn chục năm qua chưa có trận ngập nào lớn và dai dẳng như vậy. Cả xóm khi nghe dự báo mưa đã chủ động kê cao tài sản, tính toán "cao tay" thì ngập khoảng 1m nhưng nào ngờ.
Mực nước tấn công nhà dân không ai ngờ tới và ngâm suốt mấy ngày trời.