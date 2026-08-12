Đang tắm biển, du khách bắt gặp cảnh tượng nổi da gà

Đang tắm biển, nhiều du khách sững sờ khi chứng kiến cảnh một người đàn ông bị con vật khổng lồ đuổi theo.

Đoạn clip cho thấy một con cá khổng lồ bất ngờ đuổi theo một du khách tại một khu nghỉ dưỡng ở Tây Ban Nha.

Người đàn ông tuyệt vọng cố gắng bơi vào bờ để tìm nơi an toàn trước khi con cá mà anh ta tưởng là cá mập bơi đến gần.

Những người chứng kiến đã chạy dọc theo mép nước, nơi cuộc "truy đuổi" đang diễn ra để cố gắng giúp đỡ người bơi.

Người bơi bị một con cá ngừ nặng 295kg đuổi theo. Ảnh: Solarpix

Khi người đàn ông cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, con cá lớn bắt đầu quẫy đạp dữ dội ở vùng nước nông trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của những người xung quanh.

Sinh vật biển đó hóa ra là một con cá ngừ khổng lồ nặng 295kg.

Những cảnh tượng kinh hoàng này đã xảy ra tại bãi biển Ancon trên khu vực được mệnh danh là "Dặm Vàng" của Marbella , gần một quán bar và nhà hàng nổi tiếng có tên là Victor's Beach.

Mặt biển chuyển sang màu đỏ khi con cá ngừ chảy máu từ mang sau một vết xước trước đó. Người ta cho rằng con cá ngừ đã gặp nạn sau khi bị thương do vướng vào dụng cụ đánh bắt cá hoặc mô tô nước, khiến nó di chuyển dữ dội trong nước.

Con cá bị thương từ trước và quẫy đạp dữ dội trên bãi biển. Ảnh: Solarpix

Khi nhận ra con vật vô hại và đang gặp khó khăn, những người tắm biển đã giúp nó quay trở lại vùng nước sâu hơn bằng cách sử dụng ghế tắm nắng và ghế xếp để đẩy nó ra xa.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Nếu tôi là người bơi đó, tôi chắc đã chết vì đau tim. Trông nó giống cá mập quá".

Một người dùng mạng xã hội khác cho biết: "Con cá ngừ tội nghiệp đó chắc hẳn đã va chạm với mô tô nước hoặc thứ gì đó tương tự Việc cá ngừ xuất hiện xung quanh là điều bình thường và chúng thường sống gần bờ biển. Đôi khi chúng bị nhầm lẫn với cá heo".