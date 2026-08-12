Bão Dolphin để lại loạt hình ảnh gây sốc ở Trung Quốc: Bạch tuộc từ biển “đáp” vào cửa sổ, tầng hầm khu dân cư hóa thủy cung, ô tô trôi khỏi showroom ở Thượng Hải

Bão Dolphin quét qua Trung Quốc để lại nhiều hình ảnh và sự cố đáng chú ý. Từ đường phố ngập sâu, nhà dân hóa “thủy cung” đến những chiếc ô tô bị nước cuốn khỏi showroom.

Ngày 9/8, bão Dolphin lần lượt đổ bộ hai lần vào tỉnh Chiết Giang chỉ trong khoảng 70 phút, gây mưa lớn và gió mạnh tại nhiều khu vực ven biển.

Theo CCTV News, lúc 17h30, bão đổ bộ khu vực ven biển thuộc phường Khảm Môn, thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang. Thời điểm này, sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14, tương đương 42 m/giây. Khoảng 70 phút sau, vào 18h40, bão tiếp tục đổ bộ tại khu vực Ông Dương, thành phố Nhạc Thanh, với sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 13, tương đương 38 m/giây.

Trong thời gian bão quét qua, nhiều hình ảnh được người dân địa phương ghi lại cho thấy sức mạnh của gió và mưa lớn.

Đáng chú ý, một đoạn clip được quay từ bên trong tầng hầm cho thấy phía bên ngoài cửa kính gần như bị nước bao phủ hoàn toàn. Mặt nước dâng cao sát cửa kính, tạo thành một mảng nâu đen lớn bao ngoài , trong khi phần cảnh vật phía xa gần như không còn nhìn rõ, khiến không gian trông giống một bể cá khổng lồ.

Clip ghi lại sự việc

(Ảnh: HK01)

Đáng chú ý hơn, một người dân còn phát hiện một con bạch tuộc nhỏ bám trên cửa sổ nhà sau khi bão đi qua.

Theo Red Star News, người đàn ông họ Triệu cho biết con vật được người địa phương gọi là “vọng triều”, một loài bạch tuộc nhỏ sống tại các vùng bãi triều. Loài này có hình dáng khác với bạch tuộc sống ở vùng biển sâu và thường được sử dụng làm thực phẩm tại địa phương. Ông Triệu cho biết con vật sau đó đã được ông chế biến làm thức ăn.

(Ảnh: HK01)

Đến sáng ngày 10/8, bão Dolphin đã suy yếu thành bão nhiệt đới nhưng vẫn gây mưa cực lớn cho một số khu vực.

Ghi nhận ngày 10/8, tầng hầm một trung tâm thương mại ở Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô đã bị nước tràn vào, khiến nhiều ô tô trưng bày tại showroom XPeng bị cuốn ra ngoài.

Video cho thấy nhiều chiếc xe trưng bày bị nước cuốn, phá vỡ cửa kính lớn rồi trôi ra bên ngoài showroom. Một số ô tô bị nước đẩy ra khu vực phía trước cửa hàng. Một số nhân chứng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16h. Vụ việc không ghi nhận thương vong.

Clip: HK01

Theo The Beijing News, nhân viên trung tâm thương mại cho biết địa điểm này đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Thời điểm mở cửa trở lại sẽ được quyết định dựa trên tình hình thời tiết. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ địa phương cũng được điều động đến hiện trường để hỗ trợ thoát nước. Thiệt hại do ngập lụt vẫn đang được thống kê.

Trung tâm thương mại Mamba Trương Gia Cảng là một tổ hợp thương mại thuộc Tập đoàn Hailan, chính thức hoạt động từ năm 2014 và nằm gần khu vực sông.

Thượng Hải cũng chịu ảnh hưởng bởi các dải mưa ở vùng ngoài của bão Dolphin.

Theo truyền thông Trung Quốc, hơn 100 tuyến đường tại thành phố xuất hiện tình trạng ngập nước, có nơi nước dâng tới bắp chân. Một số khu vực trũng thấp còn xảy ra tình trạng nước mưa tràn vào các cửa hàng. Phố đi bộ nổi tiếng Vũ Khang Lộ cũng bị ngập trong nước.

Ảnh: HK01

Mưa lớn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông tại thành phố.

Ngày 9/8, các tuyến metro số 5, 16 và tuyến Phố Giang phải dừng hoạt động toàn tuyến, trong khi một số tuyến khác hạn chế tốc độ. Bến xe khách đường dài Thượng Hải cũng tạm đóng cửa. Tại sân bay quốc tế Phố Đông và Hồng Kiều, hơn 1.300 chuyến bay đến và đi bị hủy. Nhiều sân bay tại Chiết Giang cũng phải hủy các chuyến bay.

Nguồn: HK01