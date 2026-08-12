Lan truyền "thuyết âm mưu" hôm nay Trái đất sẽ mất trọng lực 7 giây sau nhật thực: NASA lên tiếng

Tin đồn này dự đoán bất cứ thứ gì ngoài trời và không bám chắc vào Trái Đất sẽ bị lơ lửng cách mặt đất tới 20 mét trên không.

Những thuyết âm mưu lan truyền trên mạng cho rằng trọng lực của Trái Đất sẽ tạm thời biến mất vào thứ Tư (12/8) – được cho là có thể gây ra thảm họa – hoàn toàn không có thật, NASA cho biết.

"Trọng lực của Trái Đất, hay tổng lực hấp dẫn, được xác định bởi khối lượng của nó", NASA chia sẻ với Snopes, nhắc nhở người dân về những kiến thức khoa học cơ bản ở trường tiểu học. Trái Đất sẽ không mất trọng lực vào ngày 12 tháng 8, bất chấp các thuyết âm mưu lan truyền trên mạng.

Cách duy nhất để Trái Đất mất trọng lực là hệ thống Trái Đất, bao gồm khối lượng kết hợp của lõi, lớp vỏ, lớp vỏ ngoài, đại dương, nước trên cạn và bầu khí quyển, bị mất khối lượng.

NASA đã lên tiếng bác bỏ tin đồn vô lý này

Lời giải thích này đã xua tan những tuyên bố vô lý về một dị thường trọng lực được cho là đang hướng về Trái Đất. Thông tin không được kiểm chứng này vốn đã lưu hành trên mạng xã hội từ cuối năm 2025, nhưng đã lên đến đỉnh điểm trong tuần này khi ngày dự kiến "thảm hoạ" xuất hiện – ngày 12 tháng 8 năm 2026 đến gần.

Các tìm kiếm trực tuyến cho các từ khóa như trọng lực thậm chí đã tăng vọt trong tuần này, tăng 60% so với tuần trước, theo Google.

Các tin đồn lan truyền có nêu thông tin về một tài liệu rò rỉ của NASA mô tả Dự án Mỏ neo (Project Anchor). Theo tin đồn, có một chương trình giả định với ngân sách 89 tỷ USD để chuẩn bị cho Hoa Kỳ đối phó với thảm họa do sự kiện trọng lực gây ra.

Sự kiện đó – được cho là do các sóng hấp dẫn giao cắt từ các hố đen gây ra – sẽ khiến trọng lực của Trái Đất biến mất trong 7 giây bắt đầu từ 10:33 sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ vào thứ Tư, và gây ra hỗn loạn lan rộng trên hành tinh.

"Thuyết âm mưu" này cho biết bất cứ thứ gì ngoài trời và không bám chắc vào Trái Đất – con người, động vật, ô tô, tảng đá, tàu hỏa, đại dương, sông ngòi, mặt trăng và nhiều thứ khác – sẽ bị lơ lửng cách mặt đất tới 20 mét trên không, trong khi các tòa nhà bắt đầu tan rã. Trọng lực sau đó sẽ quay trở lại và mọi thứ sẽ rơi trở lại. Đây sẽ là một sự kiện thảm khốc dẫn đến hàng chục triệu cái chết và một cuộc sụp đổ kinh tế kéo dài 10 năm trở lên.

Các thuyết âm mưu tuyên bố NASA và chính phủ Mỹ đã chuẩn bị các boongke để giữ nhân sự thiết yếu và một sự lựa chọn dân số có đa dạng di truyền cho các mục đích tái sinh sản.

Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, dự án được cho là tối mật này không có cơ sở khi đem ra xem xét kỹ lưỡng. Snopes đã truy nguyên nó từ một bài đăng trên Instagram duy nhất vào tháng 12 năm 2025 từ một tài khoản đầy những câu chuyện kỳ quặc do AI viết, với các video TikTok và tweet nắm bắt câu chuyện vô lý đó và thêu dệt từ đó.

Nhưng dầu đã đổ thêm vào lửa thuyết âm mưu khi đại đa số bắt đầu biết về sự hội tụ độc đáo của các sự kiện vũ trụ xảy ra trên Trái Đất vào ngày 12 tháng 8, bao gồm một đợt nhật thực toàn phần, sự căn chỉnh của các hành tinh trên bầu trời bình minh và đỉnh điểm của trận mưa sao băng Perseid.

Tuy nhiên, NASA cũng xua tan quan niệm cho rằng loạt sự kiện thiên thể độc đáo vào thứ Tư có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cấu trúc trọng lực của Trái Đất.

Một trận nhật thực toàn phần không có tác động bất thường nào đến trọng lực của Trái Đất.

Lực hấp dẫn của Mặt Trời và Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất, không tác động đến trọng lực của Trái Đất, nhưng có tác động đến lực thủy triều, đã được hiểu rõ và có thể dự đoán trước nhiều thập kỷ.

Nguồn: NYPost