Người phụ nữ mất một cánh tay sau khi bị cá sấu dài gần 3m tấn công khi đang bơi trên sông ở Florida

Một phụ nữ ở Florida (Mỹ) được cho là đã mất một cánh tay sau khi bị cá sấu tấn công lúc đang bơi trên sông Silver, hạt Marion, hôm 9/8.

Theo Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC), người phụ nữ đang bơi thì bị cá sấu cắn và kéo xuống dưới nước.

FOX News Digital đưa tin một người chèo thuyền đang ở gần khu vực xảy ra sự việc. Khi phát hiện cá sấu tiến về phía một nhóm người đang bơi, người này được cho là đã nhanh chóng điều khiển thuyền tới để xua đuổi con vật.

Sau đó, người đàn ông hỗ trợ đưa nạn nhân lên khỏi mặt nước. Theo FOX News Digital, người phụ nữ bị thương nặng.

Một con cá sấu tại Công viên Bang Fakahatchee Strand, khu vực Everglades, bang Florida, Mỹ (Ảnh: Tim Graham/Getty Images)

FWC cùng một nhân viên chuyên xử lý cá sấu gây phiền nhiễu đã đến hiện trường. Một con cá sấu dài khoảng 2,95 m được phát hiện và bắt giữ vào ngày hôm sau.

Khu vực xảy ra vụ tấn công cũng được phong tỏa cho đến ngày hôm sau, theo FOX News Digital.

Cá sấu xuất hiện quanh năm tại Florida nhưng hoạt động mạnh hơn vào mùa hè khi thời tiết ấm áp. FWC cho biết thời tiết nóng cùng tình trạng hạn hán đang diễn ra tại phần lớn Florida khiến môi trường sống của cá sấu bị thu hẹp, khiến chúng xuất hiện thường xuyên hơn tại các vùng nước ngọt.

“Các trường hợp cá sấu gây thương tích nghiêm trọng rất hiếm xảy ra ở Florida”, FWC cho biết.

Cơ quan này cho biết ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người dân và đang vận hành Chương trình Xử lý Cá sấu Gây phiền nhiễu Toàn bang (SNAP), nhằm giải quyết các trường hợp cá sấu được cho là gây nguy hiểm cho con người, vật nuôi hoặc tài sản.

Nguồn: FOX News Digital