Đằng sau tục lệ đặc biệt trong đám cưới Khmer Nam Bộ của Phương Mỹ Chi

Tiết lộ của "chú rể" trong đám cưới Phương Mỹ Chi gây chú ý.

Khuya 13/8, diễn viên Bảo Định cập nhật bài đăng mới, chia sẻ loạt ảnh hậu trường MV Thiên Đường Với Người Thương cùng Phương Mỹ Chi. Nam diễn viên bày tỏ sự xúc động khi thông qua dự án, anh có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều giá trị văn hóa Khmer Nam Bộ, đặc biệt là những phong tục trong lễ cưới truyền thống.

Bảo Định viết: "Tới lượt mình tung ảnh độc quyền nha. Nhờ Chi và mọi người mà mình được học rất nhiều điều về người Khmer. Trong tục cưới hỏi của người Khmer khi các Achar làm lễ cột chỉ đỏ, người phụ nữ sẽ dùng hai tay đỡ lấy cánh tay của người đàn ông biểu thị cho sự đồng lòng hậu thuẫn. Ngược lại người đàn ông đặt một tay lên tay của người phụ nữ biểu thị cho sự yêu thương chở che. Hôm đó rực rỡ nắng vàng và dịu dàng gió mát."

Loạt ảnh hậu trường độc quyền của MV Thiên Đường Với Người Thương do Bảo Định đăng tải:

Loạt ảnh hậu trường do Bảo Định chia sẻ cũng hé lộ sự tương tác tự nhiên giữa anh và Phương Mỹ Chi trong quá trình ghi hình. Cả hai cùng diện trang phục cưới Khmer Nam Bộ, thoải mái phối hợp trong các phân cảnh từ đời thường đến nghi lễ. Đặc biệt, hình ảnh Phương Mỹ Chi và Bảo Định thực hiện nghi thức buộc chỉ đỏ giúp khán giả có thêm góc nhìn cận cảnh về chi tiết văn hóa được đầu tư trong MV. Những khoảnh khắc phía sau máy quay cho thấy ê-kíp chăm chút kỹ lưỡng từ trang phục, phụ kiện đến nghi lễ, góp phần tạo nên không gian Khmer Nam Bộ vừa chân thực vừa giàu tính điện ảnh cho Thiên Đường Với Người Thương.

Phương Mỹ Chi - Thiên Đường Với Người Thương

Thiên Đường Với Người Thương hiện là một trong những tâm điểm đáng chú ý của làng nhạc Việt. Chưa đầy một ngày sau khi phát hành, MV của Phương Mỹ Chi đã cán mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube và tiếp tục tăng nhanh. Sự kết hợp giữa giai điệu Pop tươi sáng, đáng yêu cùng phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu giúp sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đáng chú ý, văn hóa Khmer Nam Bộ được đưa vào MV một cách đậm nét, từ không gian sống, nghệ thuật, nghề truyền thống cho đến những nghi lễ quan trọng trong đời sống cộng đồng. Những hình ảnh này không chỉ tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm mà còn khiến nhiều khán giả tò mò, bắt đầu tìm hiểu thêm về đời sống, nghệ thuật và các phong tục truyền thống của cộng đồng Khmer Nam Bộ.

MV kể về Chi và Định, hai người bạn “thanh mai trúc mã” do Phương Mỹ Chi và Bảo Định đảm nhận

MV kể về Chi và Định, hai người bạn “thanh mai trúc mã” do Phương Mỹ Chi và Bảo Định đảm nhận. Cả hai cùng lớn lên trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ, từ những ngày còn nhỏ đã gắn bó với các buổi tập múa, những lần rong chơi trên cánh đồng thốt nốt hay những sinh hoạt cộng đồng. Không xây dựng chuyện tình bằng những xung đột hay cao trào kịch tính, MV lựa chọn cách kể dung dị. Những góc máy mang màu sắc điện ảnh dẫn dắt người xem đi qua hành trình từ thuở thiếu thời đến khi hai nhân vật trưởng thành, để những khoảnh khắc đời thường trở thành chất liệu chính của câu chuyện.

Achar Sơn Tịch - vị Achar đáng kính đồng thời là cố vấn nghi lễ cho dự án đã trực tiếp thực hiện nghi thức cho Phương Mỹ Chi và Bảo Định trong MV

Một trong những phân cảnh đặc biệt của Thiên Đường Với Người Thương là nghi lễ cưới hỏi của người Khmer Nam Bộ. Phân cảnh diễn ra trong không khí vui tươi, xúc động, bao quanh bởi lời chúc phúc của gia đình và người thân. Bên cạnh trang phục và bối cảnh mang đậm màu sắc văn hóa, nghi thức buộc chỉ đỏ do Achar thực hiện trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Đây là nghi thức truyền thống mang ý nghĩa gửi gắm những lời cầu chúc về bình an, may mắn, sức khỏe và hạnh phúc. Trong lễ cưới, nghi thức còn thể hiện sự gắn kết và lời chúc phúc dành cho đôi vợ chồng.

Hôn lễ truyền thống của người Khmer ở Nam Bộ được tái hiện chỉn chu, đầy đủ:

Đặc biệt, Phương Mỹ Chi và ekip mời đến Achar Sơn Tịch - vị Achar đáng kính đồng thời là cố vấn nghi lễ cho dự án - trực tiếp thực hiện nghi thức trong MV. Sự tham gia này góp phần giúp phân cảnh được tái hiện với sự trân trọng và bám sát tinh thần văn hóa, thay vì chỉ sử dụng các yếu tố truyền thống như một lớp trang trí hình ảnh. Chính chi tiết được Bảo Định chia sẻ sau hậu trường cũng giúp khán giả có thêm góc nhìn về ý nghĩa của động tác trong nghi lễ. Người phụ nữ dùng hai tay đỡ lấy cánh tay người đàn ông, thể hiện sự đồng lòng và hậu thuẫn; người đàn ông đặt một tay lên tay người phụ nữ, tượng trưng cho sự yêu thương, chở che. Từ một nghi thức ngắn trong MV, những động tác tưởng như đơn giản lại góp phần truyền tải quan niệm về sự đồng hành của hai người trong đời sống hôn nhân.

Phương Mỹ Chi tiếp tục nhận được nhiều lời khen cho một sản phẩm được đầu tư từ âm nhạc đến hình ảnh, đồng thời đưa những chất liệu văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả trẻ

Thành công bước đầu của MV, với việc cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ chưa đầy một ngày sau khi phát hành, cho thấy sức hút của cách kể chuyện này. Phương Mỹ Chi tiếp tục nhận được nhiều lời khen cho một sản phẩm được đầu tư từ âm nhạc đến hình ảnh, đồng thời đưa những chất liệu văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả trẻ. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Thiên Đường Với Người Thương đang cho thấy tiềm năng trở thành một sản phẩm nổi bật tiếp theo trong hành trình âm nhạc của Phương Mỹ Chi. Phía sau đám cưới Thiên Đường Với Người Thương, sợi chỉ đỏ hay đóa hoa sứ còn là những giá trị văn hóa được đưa vào đời sống nhân vật, để khán giả có thể nhìn thấy, cảm nhận và tò mò tìm hiểu về một phần văn hóa Khmer Nam Bộ.