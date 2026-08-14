Đám cưới cổ tích của Phương Mỹ Chi khiến mỹ nhân Việt được đề cử đẹp nhất thế giới thất thế

Sau 13 năm được công chúng biết đến, lần đầu tiên Phương Mỹ Chi làm điều này khiến mọi tâm điểm đổ dồn về nữ ca sĩ.

3 Em Xinh cùng ra MV 1 đêm

Thiên Đường Với Người Thương chính thức ra mắt ngày 12/8, đánh dấu màn trở lại của Phương Mỹ Chi với một chương mới trong hành trình nghệ thuật. Về âm nhạc, ca khúc thuộc thể loại Pop, kết hợp với chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ. Giám đốc Âm nhạc DTAP cùng ê-kíp đã nghiên cứu và xử lý từ ca từ, giai điệu đến bản phối nhằm tạo sự đồng nhất với thế giới hình ảnh của MV. Những âm sắc đặc trưng, đàn thuyền và dàn cồng Kôông vuông được đưa vào phần phối khí, tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc truyền thống và tinh thần Pop đương đại.

Phương Mỹ Chi - Thiên Đường Với Người Thương

MV được đạo diễn bởi Nguyễn Việt Anh, với sự phát triển sáng tạo của Giám đốc Sáng tạo kiêm đồng đạo diễn Ben Phạm. Thay vì xây dựng câu chuyện dựa trên xung đột hay những tình tiết kịch tính, ê-kíp lựa chọn kể lại hành trình tình yêu thông qua ánh mắt, cử chỉ, không gian và các biểu tượng được cài cắm xuyên suốt. Điểm nhấn lớn của MV nằm ở hôn lễ của Chi và Định. Nghi lễ cưới hỏi của người Khmer Nam Bộ được tái hiện trong không khí rực rỡ, vui tươi và xúc động, với sự hiện diện của gia đình, người thân cùng nhiều biểu tượng văn hóa đặc trưng.

Đám cưới cổ tích được Phương Mỹ Chi khắc họa theo văn hóa Khmer Nam Bộ:

Khung cảnh đám cưới được xây dựng như một câu chuyện cổ tích, từ không gian, trang phục cho đến nghi lễ. Cách Phương Mỹ Chi và ê-kíp đưa chất liệu văn hóa Khmer Nam Bộ vào một câu chuyện tình yêu hiện đại cũng tạo ra nhiều chủ đề để khán giả bàn luận trên mạng xã hội. Đây cũng là một trong những điểm khiến Thiên Đường Với Người Thương tạo khác biệt so với các sản phẩm phát hành cùng thời điểm. Đặc biệt, với Phương Mỹ Chi, đây còn là lần hiếm hoi nữ ca sĩ dân ca khai thác trực diện câu chuyện tình yêu đôi lứa trong một MV được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh.

Lamoon - MV Chiếu

Cùng tối 12/8, Lamoon cũng ra mắt MV Chiếu, mở đường cho EP Gửi H. Sản phẩm lấy cảm hứng từ những rung động quen thuộc của mối tình đầu, từ những ánh nhìn còn e dè đến quá trình hai người dần trở nên thân thuộc. Câu chuyện trong MV được kể theo cách nhẹ nhàng, gần gũi, gợi nhớ về một mùa hè thanh xuân, sử dụng ngôn ngữ điện ảnh lấy cảm hứng từ phim Mùi Đu Đủ Xanh của Trần Anh Hùng. Đồng hành cùng Lamoon là diễn viên Đỗ Nhật Hoàng - nam diễn viên được chú ý qua Mưa Đỏ. Cả hai hóa thân thành một đôi tình nhân, cùng xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường và tình cảm xuyên suốt câu chuyện. MV được quay tại Huế, tận dụng những khung cảnh lãng mạn để tạo nên màu sắc điện ảnh.

Thời gian qua, Lamoon gây chú ý khi góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler. Lamoon cũng phát huy thế mạnh về ngoại hình trong sản phẩm mới. Vẻ đẹp thanh thuần, tinh khôi của nữ ca sĩ phù hợp với không khí nhẹ nhàng mà Chiếu xây dựng.

Lamoon đẹp miễn chê trong MV mới:

Cũng trong tối 12/8, Bảo Anh tung phiên bản solo của Tìm Em, ca khúc đang được chú ý qua bản kết hợp với Hngle. Ở phiên bản mới, Bảo Anh phát huy thế mạnh ballad với cách thể hiện giàu tính tự sự, kết hợp cùng bản phối mới mang màu sắc day dứt. Đây là hướng đi phù hợp với màu giọng của nữ ca sĩ và được dự đoán có thể trở thành lựa chọn quen thuộc của những khán giả yêu thích dòng nhạc ballad.

Tìm Em - Bảo Anh (một mình) đi khắp thiên hà…

Bảo Anh chiều lòng khán giả cho ra mắt Tìm Em phiên bản một mình

Phương Mỹ Chi thắng thế trong cuộc đua cùng giờ

Việc cả 3 Em Xinh cùng tung MV 1 buổi tối khiến nhiều fan nhạc bất ngờ. Người hâm mộ trải qua buổi tối bận rộn, vừa xem MV Phương Mỹ Chi, ủng hộ Lamoon lại nghe Bảo Anh hát. Nhưng mỗi đường đua âm nhạc chỉ có một người chiến thắng. Trong đường đua ngày 12/8, Phương Mỹ Chi đang là cái tên dẫn đầu toàn diện và cũng là nhân tố có khả năng viral quốc dân nhất.

Trong ba MV của Phương Mỹ Chi, Lamoon và Bảo Anh phát hành cùng thời điểm, Thiên Đường Với Người Thương đang cho thấy ưu thế rõ rệt cả về lượt xem lẫn mức độ thảo luận trên mạng xã hội. Tính đến 23h ngày 13/8, MV của Phương Mỹ Chi đã có hơn 1,1 triệu lượt xem, giữ đà tăng trưởng khả quan, trong khi Chiếu của Lamoon vượt 412 nghìn lượt và Tìm Em phiên bản Bảo Anh đạt khoảng 195 nghìn lượt.

Tính đến 23h ngày 13/8, MV của Phương Mỹ Chi đã có hơn 1,1 triệu lượt xem

Chiếu của Lamoon vượt 412 nghìn lượt

Tìm Em phiên bản Bảo Anh đạt khoảng 195 nghìn lượt xem

Không chỉ tạo cách biệt về con số, Thiên Đường Với Người Thương còn sở hữu nhiều yếu tố giúp sản phẩm trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Đây là lần đầu tiên Phương Mỹ Chi kể câu chuyện tình yêu đôi lứa trong 1 sản phẩm âm nhạc, lại kết hợp với hình ảnh một đám cưới mang đậm văn hóa Khmer Nam Bộ. Sự xuất hiện của Định trong vai chú rể, nghi lễ cưới truyền thống cùng không gian được xây dựng như một thế giới cổ tích khiến MV có thêm nhiều chi tiết để khán giả khám phá và bàn luận. Với màu sắc âm nhạc gần gũi, Thiên Đường Với Người Thương được kỳ vọng tiếp tục nối dài chuỗi sản phẩm được khán giả trẻ yêu thích của Phương Mỹ Chi, sau Ếch Ngoài Đáy Giếng (2025). Nữ ca sĩ đang cho thấy đà tạo hit tốt, đặc biệt khi tiếp tục khai thác thế mạnh tôn vinh văn hóa bản địa.

Không chỉ tạo cách biệt về con số, Thiên Đường Với Người Thương còn sở hữu nhiều yếu tố giúp sản phẩm trở thành chủ đề được khán giả quan tâm

Lamoon vốn đang nhận được sự chú ý nhờ đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler cũng chưa thể tạo ra cú bật tương xứng về mặt thảo luận trên MXH. Phần âm nhạc của Lamoon bị đánh giá là khá ngang và an toàn, khó để trở thành giai điệu gây nghiện. Trong khi đó, Tìm Em vốn đã là 1 bản hit lớn trong năm 2026, đưa Hngle và Bảo Anh lên thẳng #1 toàn bộ BXH âm nhạc Việt Nam thời gian qua. Việc Bảo Anh phát hành một phiên bản mới cho ca khúc đã ra mắt khiến MV solo dù có sẵn tệp người nghe, nhưng lại không phải cột mốc để gây sốt đại chúng, do đó về cả độ thảo luận lẫn thành tích, phiên bản này có mức tăng trưởng tương đối chậm.

Ca khúc Bảo Anh gặp bất lợi khi là 1 ca khúc cũ, và phiên bản được phát hành trước đó vốn chưa hạ nhiệt

Lamoon vẫn chưa đột phá về mặt âm nhạc với ca khúc mới

Sau cùng, Phương Mỹ Chi đang là người chiếm ưu thế trong cuộc đua phát hành cùng giờ. Không chỉ vượt qua Bảo Anh về tốc độ tăng trưởng, nữ ca sĩ còn tạm thời vượt lên trước người bạn đồng niên Lamoon - mỹ nhân đang được chú ý trên bảng đề cử nhan sắc quốc tế. Với Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi tiếp tục cho thấy đà tạo hit tốt, đặc biệt khi tiếp tục khai thác thế mạnh tôn vinh văn hóa bản địa.