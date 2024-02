Đáng buồn thay: Producer đình đám Shinsadong Tiger qua đời khi nhóm nhạc đỡ đầu chỉ mới comeback 3 ngày!

Mới đây, thông tin producer đình đám Shinsadong Tiger đột ngột qua đời khiến cả làng giải trí chấn động. Theo SPoTV News, vào ngày 23/2, một người quen không liên lạc được với Shinsadong Tiger nên đã đến nhà và phát hiện anh đã qua đời. Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Sự ra đi đột ngột của Shinsadong Tiger là cú sốc lớn cho làng giải trí

Shinsadong Tiger (41 tuổi) là NSX nổi tiếng từng tạo ra nhiều bản hit như Bboom Bboom (MOMOLAND), Bo Peep Bo Peep, Roly Poly, Lovey-Dovey (T-ara), Muzik, Hot Issue, Huh, I My Me Mine, Volume Up (4Minute), Bad Girl, Beautiful, Fiction (BEAST), Up & Down, Ah Yeah, Hot Pink (EXID), Change, Bubble Pop! (Hyuna)...

MV Roly-Poly - T-ara

MV Up & Down - EXID

MV Fiction - BEAST

MV BBoom BBoom - MOMOLAND

3 năm đổ lại đây, Shinsadong Tiger chủ yếu sản xuất nhạc và đầu tư cho "đứa con riêng" là nhóm nữ TRI.BE. 7 thành viên TRI.BE debut vào ngày 17 tháng 2 năm 2021 với single đầu tay TRI.BE Da Loca và ca khúc chủ đề Doom Doom Ta. Sau đó, thành viên Jinha rời nhóm nên TRI.BE tiếp tục hoạt động với 6 thành viên.

Ngày 20/2 vừa qua, TRI.BE vừa trở lại với mini album mang tên Diamond cùng ca khúc chủ đề cùng tên. Thành viên Mira có chia sẻ về sự tham gia của Shinsadong trong việc sản xuất album: "Quá trình thu âm của bài hát rất khó khăn, nên mình đã gửi những bản thu âm của mình và xin feedback (góp ý) của chú producer Shinsadong Tiger. Chú đã gửi lại bản feedback rất chi tiết, ví dụ như cách phát âm một số từ khó. Và mình nghĩ rằng điều đó đã thực sự giúp ích cho mình".

MV Diamond - TRI.BE

TRI.BE chỉ mới comeback có 3 ngày

Ai ngờ đâu, TRI.BE vừa mới hoà vào niềm vui comeback được 3 ngày thì lại phải đón nhận tin dữ về sự ra đi đột ngột của "cha đỡ đầu" Shinsadong Tiger. Thông tin đáng buồn này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình quảng bá bài hát mới của 7 cô gái.